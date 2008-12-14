یاد و نام امام رضا (ع) باید در برنامه های هفته ولایت گنجانده شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله علم الهدی عصر امروز در دومین نشست ستاد برگزاری هفته غدیر در جمع خبرنگاران افزود: در سال جاری ستاد غدیر با شور و هیجان خاص فعالیت می کند و شهرداری و به خصوص معاونت فرهنگی برجستگی خاص در این برنامه ها دارد.

وی افزود: در تمامی این برنامه ها که در کمیته های مختلف طرح و تصویب شده شاهد ابتکار و نوآوری هستیم.

وی ادامه داد: ستاد غدیر باید تمامی مصوبات کارگروه ها را جمع آوری کند و آنها را مورد ارزشیابی قرار دهد و بر اجرای تمامی مصوبات نظارت داشته باشد تا برنامه ریزی بهتری برای سالهای آینده داشته باشیم.

امام جمعه مشهد افزود: در اجرای برنامه های صدا و سیما باید دقت و نظارت بیشتری شود و نباید این سازمان مروج فرهنگ و اشعار صوفی گری باشد تا مبادا اهانتی به ذات مقدس امیرالمومنین وارد نشود.

آیت الله علم الهدی در ادامه گفت: در مراسم راهپیمایی روز عید غدیر که از سوی نیروی انتظامی و سازمان تربیت بدنی برنامه ریزی شده و از سوی شبکه دوم سیما پخش می شود باید حتما به قداست امام رضا(ع) توجه شود و برنامه ای بدون نام امام رضا(ع) در شهر مشهد را نمی توان تصور کرد.

وی از برگزارکنندگان راهپیمایی روز عید غدیر خواست که مسیر مسابقه را از میدان پارک به طرف حرم مطهر امام رضا(ع) تغییر دهند وی در پایان درخواست کرد با توجه به ایام ولایت و عید سعید غدیر خم همایشی در بزرگداشت علامه حلی نویسنده برجسته جهان اسلام و کتاب الغدیر برگزار شود و بخشی از مطالب این کتاب را به صورت جزوات کوچک در شهرستانهای اهل سنت توزیع شود.

جعفری مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئول کمیته فرهنگی در ابتدای این نشست گفت: تا کنون کمیته فرهنگی سه جلسه تشکیل داده که در این سه جلسه 6 کارگروه ایجاد که کارگروه مسئول برگزاری مصوبات این کمیته در حوزه خود شده است.

این شش کارگروه عبارتند از کارگروه های تبلیغاتی، دانشجویی، دانش آموزی، مردمی، مسجدی و ادارات که در تمامی جلسات کمیته فرهنگی این 6 کارگروه به عنوان اعضا اصلی حضور مستمر داشته و بنیاد بین المللی غدیر شهر و کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز در این جلسات حضور داشتند.

جعفری افزود: در هفت حوزه کاری مختلف در کارگروه ها فعالیت ها برنامه ریزی شده که عبارتند از فعالیتهای (رسانه ای) فعالیت های علمی پژوهشی، فعالیتهای آموزشی، فعالیتهای مربوط به جشن و چراغانی، فعالیتهای مربوط به مسائل عمومی و مردمی و فعالیتهای مراسم و برنامه ریزی برنامه های مساجد و تشکیل ستاد و شهرستانها و بخش های مختلف استان.

مظاهری مسئول کمیته امور مالی ستاد بزرگداشت هفته غدیر در ادامه جلسات به بحث مسائل مالی پرداخت و گفت: در مکاتباتی با دبیر ستاد هفته غدیر خواستار اعلام حداقل بودجه مورد نیاز برای برگزاری برنامه های هفته غدیر شدیم که از طرف دبیرخانه ستاد غدیر مبلغ مورد نیاز 15 میلیون تومان تعیین شده که از این مبلغ پنج میلیون برای شهر مشهد و بقیه بودجه برای شهرستانهایی که اهل سنت هستند در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در جلسه ای که در اداره کل اوقاف و با حضور اعضا ستاد و کمیته و سازمانهای دولتی مثل بازرگانی و شهرداری برگزار شد مقرر شد که از طرف معاونت فرهنگی- اجتماعی شهرداری مشهد مبلغ 3 میلیون تومان کمک غیر نقدی در امور تبلیغاتی با نصب بند و ... هزینه شود.

همچنین از سوی اداره اوقاف از محل موقوفات مبلغ 6 میلیون تومان و مجمع امور صنفی و سازمان بازرگانی نیز مبلغ 2 میلیون تومان تامین شده بعد از پایان سخنان مظاهری، معماریان نماینده مجامع امور صنفی پرداخت هزینه بابت خرید جوایز هفته غدیر را نیز تقبل کرد.

وی افزود: در این هفته نیز تببین و تعیین خطبه غدیر، مسابقه عکاسی و میزگردها ومسابقات تلویزیونی و همچنین زیرنویس های تبلیغاتی و نمایش کلیپ های مختلف در برنامه های صدا وسیما خواهیم داشت. روزنامه قدس هم اطلاع رسانی برنامه های هفته غدیر و جشن های مردمی و چاپ عکس و مطالب ویژه هفته را در صفحات فرهنگی خواهد داشت.

در ادامه جلسه عزیزی دبیر بنیاد غدیر استان خراسان رضوی گفت: اجرای سیاست غدیر برگزاری مراسم بیان حدیث، توزیع خطبه بدون نقطه حضرت علی (ع)، مسابقات پیامکی از سوی اداره مخابرات و اهدا جایز به برندگان و شرکت بنیاد غدیر در نمایشگاه بین المللی مشهد در هفته پژوهش و نوآوری، از برنامه هایی مهمی است که از سوی این نهاد برگزار خواهد شد.