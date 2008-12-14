نامه های مردم به رئیس جمهوری در وزرات نیرو در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فرحناز کشاورزی شامگاه یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان گلستان، افزود: برای بررسی نامههای مردمی در سفر دوم رئیس جمهور به استان گلستان ستادی در تمامی شرکتهای تابعه وزارت نیرو تشکیل شده است.
وی اظهار داشت: در جریان سفر دوم هیئت دولت به استان گلستان 626 نامه شهروندان مرتبط با شرکت آب منطقهای گلستان تقدیم رئیس جمهور شده است.
وی خاطرنشان کرد: از این تعداد 121 نامه در همان روزهای نخست بررسی شده و 505 نامه دیگر نیز با تشکیل ستادی در شرکت آب منطقهای گلستان در حال بررسی است.
کشاورزی، با بیان اینکه پاسخگویی به نامههای مردم در حوزه وزارت نیرو با دقت انجام میشود، تصریح کرد: ستاد بررسی نامههای مردم در شرکت آب منطقهای گلستان و سایر شرکتهای تابعه وزارت نیرو در گلستان تا چند روز آینده بررسی و پاسخهای لازم به شهروندان داده می شود.
معاون مدیرکل دفتر وزراتی وزرات نیرو بیان داشت: برای پیگیری نامهها و درخواستهای مردم دستگاههای اجرایی مرتبط با وزارت نیرو باید با هم تعامل و هماهنگی داشته باشند.
وی یادآورشد: مدیران دستگاههای اجرایی در استان گلستان همدلی و هماهنگی نزدیکی با یکدیگر دارند.
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