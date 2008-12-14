ملاقات سفیر استرالیا با رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، آلیا در این دیدار با اشاره به سابقه تاریخی روابط دو کشور ایران و استرالیا گفت: مجلس شورای اسلامی برای دیپلماسی پارلمانی اهمیت زیادی قائل بوده و اعتقاد دارد که گروههای دوستی نقش موثری در تحکیم مناسبات دولتها می‌توانند ایفا کنند.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و استرالیا با اشاره به سیاستهای دوگانه کشورهای غربی در قبال موضوعات مهم جهانی، گفت: موضوع زنان و حقوق بشر در دنیا به یک ابزار سیاسی علیه دولتهای مستقل تبدیل شده است.

وی با اشاره به موقعیت زنان در جامعه ایران و حضور گسترده آنان در بخشهای مختلف کشور گفت: این در حالی است که در بسیاری از کشورهای منطقه حقوق زنان و کودکان و اقلیت‌ها رعایت نمی‌شود اما هیچ مجمع جهانی علیه آن کشورها قطعنامه صادر نمی‌کنند.

رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه این دیدار با اشاره به حوادث اخیر غزه گفت: آیا باید حقوق بشر را بر اساس مناسبات جغرافیایی، منطقه‌ای و یا رنگ پوست و مذهب تعریف کنیم.

آلیا افزود: سازمانهایی که ادعاهای حقوق بشر دارند هم‌ اکنون در خصوص مسائل غزه کجا هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این دیدار با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران معتقد است راه برون ‌رفت از قضیه فلسطین تن دادن به قاعده دموکراسی است گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است از طریق برگزاری یک رفراندوم در بین همه ساکنین و مهاجرین فلسطینی از هر قوم و مذهبی می‌توان به مسئله فلسطین خاتمه داد.

مارک اینس برون سفیر استرالیا در تهران نیز با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه گفت: استرالیا اهمیت زیادی برای روابط خود با ایران قائل است.

سفیر استرالیا در تهران در ادامه این دیدار با اشاره به نقش پارلمانها در شکل‌گیری هر چه بهتر مناسبات کشورها خواستار بسط و گسترش روابط مجلس شورای اسلامی با پارلمان استرالیا شد.