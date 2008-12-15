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۲۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۴۸

صنایع دستی گلستان در مستند "گنجینه تتدیس" معرفی می شود

صنایع دستی گلستان در مستند "گنجینه تتدیس" معرفی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: به منظور معرفی صنایع دستی گلستان در مجموعه مستند بین المللی "گنجینه تندیس" 350 دقیقه از صنایع دستی این استان فیلمبرداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان،  فریدون فعالی امروز در جلسه ستاد گردشگری در گرگان افزود: در راستای تولید برنامه "هفته بازار" استان گلستان توسط شبکه اول سیما، با مجموعه مستند " گنجینه تندیس اقدام به تهی برنامه از صنایع دستی مطرح این استان شد.

وی اظهار داشت: سیاستهای سازمان بر این است تا با فراهم آوردن امکانات اقامت، پذیرایی، وسایل ایاب و ذهاب، شبکه های  مختلف رادیو و تلویزیونی را به استان دعوت کرده تا اقدام به ساخت برنامه های تولیدی کنند.

فعالی خاطرنشان کرد: تاکنون شبکه های مختلف سیما ازجمله شبکه دو و شبکه چهار برنامه های مستند و گزارش های مختلف تهیه کرده اند و این سازمان تعامل نزدیکیبا صدا و سیمای مرکز گلستان دارد و در تلاش است تا با تهیه برنامه های تولیدی زمینه معرفی حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را فراهم آورد.

به گفته وی در همین راستا گروه تولیدی مجموعه مستند بین المللی گنجینه تتیس با هدف معرفی صنایع دستی به این استان سفرکرده و از صنایع دستی مطرح استان ازجمله فرش ترکمن وزیورآلات ترکمن و دیگر صنایع دستی 350 دقیقه فیلبرداری کرد.

سرپرست سازمان میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: این برنامه تولیدی درخرداد 87 ازشبکه اول سیما پخش خواهد شد.

وی یادآور شد: به دلیل موقعیت ویژه بندرترکمن دراستان گلستان و اسکان قوم ترکمن دراین شهرستان و به عنوان یکی از بنادر فعال دراین استان با جاذبه های گردشگری فراوان  و به دلیل ارتباطات نزدیک آن با بخش شمالی دریای خزر، این شهرستان نیز در مجموعه تتیس جای گرفته و یکی از مستند سازان مطرح کشور آقای " فرهاد ورهرام " به تحقیقات میدانی و مستند سازی از شهرستان بندر ترکمن جهت مجموعه گنجینه تتیس اقدام کرده است.

تتیس دریایی تاریخی است که درحوزه ایران، روسیه وآذربایجان واقع شده و با توجه به اهمیت این 3 کشور درحوزه دریای تاریخی تتیس اقدام به تهیه این مستند شده است.

کد مطلب 800637

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