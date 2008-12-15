صنایع دستی گلستان در مستند "گنجینه تتدیس" معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی امروز در جلسه ستاد گردشگری در گرگان افزود: در راستای تولید برنامه "هفته بازار" استان گلستان توسط شبکه اول سیما، با مجموعه مستند " گنجینه تندیس اقدام به تهی برنامه از صنایع دستی مطرح این استان شد.

وی اظهار داشت: سیاستهای سازمان بر این است تا با فراهم آوردن امکانات اقامت، پذیرایی، وسایل ایاب و ذهاب، شبکه های مختلف رادیو و تلویزیونی را به استان دعوت کرده تا اقدام به ساخت برنامه های تولیدی کنند.

فعالی خاطرنشان کرد: تاکنون شبکه های مختلف سیما ازجمله شبکه دو و شبکه چهار برنامه های مستند و گزارش های مختلف تهیه کرده اند و این سازمان تعامل نزدیکیبا صدا و سیمای مرکز گلستان دارد و در تلاش است تا با تهیه برنامه های تولیدی زمینه معرفی حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را فراهم آورد.

به گفته وی در همین راستا گروه تولیدی مجموعه مستند بین المللی گنجینه تتیس با هدف معرفی صنایع دستی به این استان سفرکرده و از صنایع دستی مطرح استان ازجمله فرش ترکمن وزیورآلات ترکمن و دیگر صنایع دستی 350 دقیقه فیلبرداری کرد.

سرپرست سازمان میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: این برنامه تولیدی درخرداد 87 ازشبکه اول سیما پخش خواهد شد.

وی یادآور شد: به دلیل موقعیت ویژه بندرترکمن دراستان گلستان و اسکان قوم ترکمن دراین شهرستان و به عنوان یکی از بنادر فعال دراین استان با جاذبه های گردشگری فراوان و به دلیل ارتباطات نزدیک آن با بخش شمالی دریای خزر، این شهرستان نیز در مجموعه تتیس جای گرفته و یکی از مستند سازان مطرح کشور آقای " فرهاد ورهرام " به تحقیقات میدانی و مستند سازی از شهرستان بندر ترکمن جهت مجموعه گنجینه تتیس اقدام کرده است.

تتیس دریایی تاریخی است که درحوزه ایران، روسیه وآذربایجان واقع شده و با توجه به اهمیت این 3 کشور درحوزه دریای تاریخی تتیس اقدام به تهیه این مستند شده است.