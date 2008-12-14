پیروزی های ارزشمند اینتر و فیورنتینا / رم شکست را با پیروزی عوض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته شانزدهم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری 7 دیدار پیگیری شد که در مهمترین دیدار برگزار شده، تیم فوتبال اینتر موفق شد با پیروزی 4 بر 2 برابر کیه ووی قعرنشین پیروز شد تا همچنان اختلاف خود را با سایر تعقیب کنندگان در صدرجدول افزایش دهد.

در این دیدار پر برخورد که با اخراج موره رو بازیکن تیم کیه وو در دقیقه 85 همراه بود، ابراهیموویچ(79 و 88)، ماکسول(3)، استانکوویچ(47) برای اینتر گل زدند و پلیسیر(51) و بنتی ووگلیو(65) گل های کیه وو را به ثمر رساندند.

همچنین تیم فوتبال رم در زمین خود با نتیجه 3 بر 2 برابر کالیاری به پیروزی دست یافت. در این دیدار توتی در دقیقه 39 رم را پیش انداخت اما کونتی(58) و جدا(69) گل های برتری کالیاری را به ثمر رساندند، نتیجه ای که تا دقیقه 77 دوام داشت اما پروپا در این لحظه کار را به تساوی کشاند و گل دقیقه 90 ویسینیچ باعث پیروزی رم در این دیدار شد.

صحنه ای از دیدار امشب تیم های فوتبال رم با کالیاری

در سایر دیدارهای هفته شانزدهم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا نتایج زیر بدست آمد:

* فیورنتینا 2 - کاتانیا صفر

* جنوآ یک - آتلانتا یک

* پالرمو 2 - سیه نا صفر

* رجینا صفر - سامپدوریا 2

* اودینزه 3 - لاتزیو 3

هفته شانزدهم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدار حساس یوونتوس و میلان به پایان می رسد.

جدول رده بندی:

1- اینتر 39 امتیاز

2- یوونتوس 30 امتیاز - تفاضل گل 13+ (یک بازی کمتر)

3- ناپولی 30 امتیاز - تفاضل گل 10+

4- میلان 30 امتیاز - تفاضل گل 8+ (یک بازی کمتر)

5- فیورنتینا 29 امتیاز

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18- تورینو 12 امتیاز- تفاضل گل 12-

19- رجینا 12 امتیاز- تفاضل گل 18-

20- کیه وو 9 امتیاز