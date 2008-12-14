خصومت ایران و آمریکا نباید ‏برای همیشه باقی بماند/ برای اداره کشور برنامه دارم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام مهدی کروبی عصر یکشنبه درجمع دانشجویان دانشگاه آزاد قم حاضر شد و طی سخنانی به ‏تبیین مسایل مهم کشور از جمله رابطه با آمریکا، مسایل اقتصادی و ... پرداخت. ‏



وی ضمن اشاره به سابقه برخورد نامناسب آمریکا با ملت ایران قبل و پس از انقلاب اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب هر از گاهی ‏فرصتهایی برای مذاکره پیش آمد و به دلایلی از بین رفت. ‏



کروبی با بیان اینکه سیاست تنش زدایی باید در دستور کار مسؤولان قرار گیرد خاطرنشان کرد: خصومت دو کشور ایران و آمریکا نباید ‏برای همیشه باقی بماند. حضرت امام نیز چنین اعتقادی داشتند. ما با هر کشوری غیر از اسراییل که حقوقمان را به رسمیت بشناسد ‏مذاکره می‌کنیم.‏



وی با بیان اینکه اوباما باید از دولت بوش درس عبرت بگیرد و اشتباهات گذشته را تکرار نکند تأکید کرد: دولت و مسؤولان اجرایی باید ‏با حکمت، عزت و مصلحت و پرهیز از حرفهایی که هزینه آن را باید ملت بپردازد‏ برای منافع ملی تلاش کنند تا بتوان در فضایی عادلانه ‏با حفظ حقوق مذاکره کنیم. ‏



مؤسس حزب اعتماد ملی افزود: مسؤولان آمریکا نیز باید با تجدید نظر و تغییر مواضع قبلی‏ اعتماد سازی کنند تا باب گفتگو باز شود. ‏



کروبی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دولت آینده باید چه سیاستی را در قبال آمریکا در پیش گیرد با ذکر اینکه من پیشگو نیستم ‏اظهار داشت: اگر دولت فعلی انتخاب شود شما به مواضع آن واقف هستید. اگر خود من سرکار آمدم تلاش خواهم کرد با حفظ هویت، ‏حکمت و مصلحت جامعه سیاست تنش زدایی و تلاش برای منافع نظام را دنبال کنم. ‏



رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات و ارتباطات در مجلس ششم، تعاملات و مراودات با کشورهای آسیایی اروپایی و ... ‏نیز مؤید همین نکته بود. اگر رئیس جمهور شدم همان سیاستهای مجلس ششم را در این خصوص دنبال خواهم کرد. ‏



اعلام کاندیداتوری من در موضع خاتمی بی تأثیر است



مهدی کروبی در ادامه پاسخگویی به سؤالات متعدد دانشجویان در زمینه انتخابات در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اعلام کاندیداتوری ‏شما چه تأثیری در موضع خاتمی دارد اظهار داشت: من از تصمیم آقای خاتمی اطلاعی ندارم اما تصمیم من برای ورود به عرصه ‏انتخابات در مواضع ایشان تأثیری ندارد. ‏



وی افزود: من اعلام ورود کردم تا دوستان بدانند آنان که می‌خواهند با ما باشند بیایند. آنهایی که تردید دارند تأمل کنند تا شکشان ‏مرتفع شود ولی نباید فرصت را از دست بدهیم. ‏



کروبی درخصوص امکان کناره‌گیری وی در صورت کاندیداتوری خاتمی نیز گفت: آقای خاتمی برای ما عزیز و بزرگوار است ولی من ‏تصمیم خود را بر ماندن گرفته‌ام. ‏



رئیس مجلس ششم تصریح کرد: طبیعی است من برای خدمت آمده‌ام و در این راه هر کس وارد میدان شود استقبال می‌کنم اما با هر ‏طنابی توی چاه نمی‌روم. ‏



وی طرح برنامه‌های مفصل خود درخصوص اداره کشور در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... را به فرصت مناسبی واگذار کرد و ‏بیان داشت: عده‌ای از کارشناسان خبره روی برنامه‌ها دارند کار می‌کنند و برای بخشهای مختلف برنامه ریزی می‌کنیم که در فرصت ‏مناسب اعلام خواهد شد. ‏



کروبی ادامه داد: برنامه‌های اقتصادی من جامع است ولی آن را لو نمی‌دهم تا دیگران نتوانند از آن استفاده کنند. ‏



وی در پاسخ به این سؤال که در صورت رئیس جمهور شدن با طرح تحول اقتصادی چه کار خواهد کرد اظهار داشت: من نمی‌دانم با این ‏طرح می‌خواهند چه کار کنند حتی نمی‌دانم موجودی حساب ذخیره ارزی چقدر است اما برنامه‌هایی در ذهن من است که در سایه رونق ‏اقتصادی سعی خواهد شد به اقشار کم درآمد فشاری وارد نشود. ‏



وی تأکید کرد: باید با تقویت بخش خصوصی برای اشتغالزایی و رفع بیکاری در جامعه تلاش کنیم. ‏



صاحب امتیاز روزنامه اعتماد ملی در توصیف دولت نهم و شخص رئیس جمهور خاطرنشان کرد: این دولت پرکار و پرتلاش است اما در ‏مسائل خارجی و اقتصادی اقداماتی انجام می‌دهد که از کارشناسی لازم به دور است و کارشناسان زیادی نسبت به آن انتقاد دارند. ‏



کروبی افزود: استفاده از نیروهای متخصص و زبده در دولت فعلی یا صورت نگرفته و یا بسیار کم اتفاق افتاده است. ‏



در کنار کار حزبی دوستان را مطرح می‌کنم



رئیس حزب اعتماد ملی در ادامه با بیان اینکه در کشور حزب واقعی نداریم بلکه تشکل‌های سیاسی فعال هستند در پاسخ به سؤالی مبنی ‏بر اینکه آیا قوام حزب اعتماد ملی به کروبی است تصریح کرد: شاید شهرت و سن من بیشتر باشد اما سعی می‌کنم با فعالیت حزبی ‏دوستان را مطرح کنم.‏



وی گفت: من زمانی فعالیت در حزب اعتماد ملی را شروع کردم که دولت دست جناح مقابل بود در این شرایط فعالیت خوبی در سراسر ‏کشور داشتیم که در برخی مناطق به موفقیت خوبی رسیدیم. در مناطقی نیز مثل قم به دلیل عوامل متعدد هنوز خیلی کار داریم. ‏



حاشیه‌های سخنرانی کروبی



* کروبی در حالی وارد سالن مملو از دانشجوی دانشگاه آزاد قم شد که عده‌ای با صلوات و عده‌ای دیگر نیز با سوت و کف از او استقبال ‏کردند. ‏



* هنگام سخنرانی مسؤول سیاسی دانشگاه آزاد برای لحظاتی برق سالن قطع شد و سوت و کف کر کننده دانشجویان فضا را متشنج ‏کرد. ‏



* رئیس حزب اعتماد ملی از مجری مراسم خواست اجازه دهد هر کس هر سؤالی دارد از هر نوع که دلش خواست بپرسد. ‏ ‏



* وی درخصوص تلاشهایش برای آزادی و دموکراسی نیز گفت: منش و سابقه کروبی حاکی از تلاش بی شائبه او برای دفاع از آزادی و ‏دموکراسی در چارچوب قانون است. گرچه در زمان ریاست مجلس ششم در کارم دخالت می‌شد. ‏



* یکی از حاضران نظر کروبی را درخصوص مقایسه نزدیکی گفتمان دولتها به آرمان امام و رهبری پرسید که کروبی در جواب گفت: من ‏چگونه اندازه‌گیری کنم که کدام گفتمان به آرمانها نزدیکتر است. رهبری همواره از همه دولتها حمایت کرده است. ‏



* مهدی کروبی کرباسچی را حامی خود خواند و گفت: در صورت انتخاب حتما از او استفاده خواهم کرد. شیوه و موقعیت آن معلوم ‏نیست، البته من به کسی وعده نداده‌ام و کرباسچی نیز انتظاری از من ندارد. ‏



* ‏به رغم درخواستهای فراوان دانشجویان برای طرح سؤال شفاهی تنها تعداد اندکی از دانشجویان موفق به این کار شدند. ‏



* ‏سخنان دو هفته اخیر مهدی کروبی در همایش 30 سال قانونگذاری که گفته بود:نمایندگان نباید از بسیج بترسند، موجب اعتراض ‏شدید نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد قم شد که خواستار عذرخواهی رسمی کروبی شد. کروبی هم گفت: بسیج نباید وارد مسایل ‏سیاسی و انتخاباتی شود بلکه باید برای حفظ نظام و انقلاب باقی بماند. ‏



* دانشجویی با اصرار زیاد پشت تریبون رفت و از سخنان کروبی مبنی بر مذاکره با آمریکا و پرداخت 50 هزار تومان به شهروندان ‏شدیدا انتقاد کرد.



* کروبی شیوه پرداخت 50 هزار تومان را شرافتمندانه توصیف کرد و گفت ما پول در کیسه نخواهیم گذاشت و مثل زمان هخامنشیان بین ‏مردم توزیع می‌کنیم.‏