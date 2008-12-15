52 هزار مدرسه در کشور فاقد نمازخانه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام بهشتی شب گذشته در حاشیه دیدار ائمه جماعات مدارس کشور با آیت الله مکارم شیرازی در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر 33 هزار مدرسه در کشور دارای نمازخانه هستند و 52 هزار مدرسه نیز فاقد نمازخانه هستند که از این تعداد 10 هزار مدرسه در داخل شهر و 42 هزار مدرسه نیز در خارج از شهرهای کشور بدون نمازخانه هستند.



وی تصریح کرد: در برنامه پنج ساله 10 هزار مدرسه فاقد نمازخانه داخل شهرها صاحب این بنای مقدس خواهند شد.



حجت الاسلام بهشتی ادامه داد:‌ طی سال تحصیل جدید در 60 هزار مدرسه کشور نماز جماعت برگزار می‌شود و در مدارسی که فاقد نمازخانه نیز می‌باشد نماز جماعت در حیاط و یا راهروهای مدرسه اقامه می‌شود.



وی در خصوص جذب دانش ‌آموزان جهت شرکت در نماز جماعت مدارس گفت: این سازمان مسابقات اذان و احکام را همه ساله در چهار مرحله مدارس، منطقه، استان و کشور برگزار می‌کند که در هر ساله در حدود سه میلیون دانش‌آموز در آن شرکت می‌کنند.



دبیر ستاد اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش تولید برنامه‌های هنری با مشارکت صدا و سیما، آموزش معلمانان و دانش‌آموزان در مدارس جهت ارتقای موضوع نماز، تشویق فعالان نماز در سال، تجلیل از ائمه جماعات برتر کشور و... را از دیگر برنامه‌های تشویق برای جذب دانش‌آموزان به شرکت در نماز جماعت عنوان کرد.



وی گفت: در حال حاضر 15 هزار امام جماعت روحانی و 37 هزار امام جماعت فرهنگی کار اقامه نماز در مدارس را بر عهده دارند که برخی از آن‌ها نماز جماعت را در چندین مدرسه اقامه می‌کنند.