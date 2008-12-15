110 بازنشسته آموزش و پرورش در قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس آموزش و پرورش ناحیه سه استان قم یکشنبه شب در این مراسم که در سالن اجتماعات آموزش و پرورش و با حضور مسئولان برگزار شد با اشاره به برگزاری این همایش گفت: همایش تجلیل از بازنشستگان آموزش و پرورش همه ساله برگزار میشود که امسال نیز 110 نفر از افرادی که در سال گذشته به این درجه رسیدهاند اند از 30 سال زحمات بیدریغ آنها تقدیر میشود.
جعفر آقابابایی گفت: این مراسم تنها برای تکریم و تجلیل از خدمات این عزیزان است که باید تداوم داشته باشد.
وی با اشاره به نقش و جایگاه بازنشستگان گفت: بازنشستگان هر کشور از سرمایههای ارزشمند آن کشور به حساب میآیند و باید از تجربیات آنها استفاده کنیم.
رئیس آموزش و پرورش ناحیه سه استان قم تصریح کرد: اگر بتوان به درستی از تجربیات بازنشستگان استفاده کرد میتوان بر مشکلات غلبه کرده و با سیستمهای مدرن و در کنار آن کوهی از تجربه بر مشکلات فائق آمد.
وی افزود: بازنشستگان را نباید فراموش کرد، بلکه باید ثانیه به ثانیه از تجربیات آنها استفاده کرد.
وی در ادامه به وضعیت کلاسهای درسی در ناحیه سه اشاره کرد و گفت: در این ناحیه بیش از 50 هزار دانشآموز در حال تحصیل هستند که چهار هزار پرسنل کار فراهم کردن امکانات تحصیل آنها را برعهده دارند.
آقابابایی افزود: همچنین در این ناحیه 250 واحد آموزشی در سه رده ابتدایی، راهنمایی و متوسطه وجود دارد.
قم - خبرگزاری مهر: در آستانه عید غدیر خم 110 بازنشسته ناحیه سه آموزش و پرورش قم تجلیل و از 30 سال زحمات آنها قدردانی شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس آموزش و پرورش ناحیه سه استان قم یکشنبه شب در این مراسم که در سالن اجتماعات آموزش و پرورش و با حضور مسئولان برگزار شد با اشاره به برگزاری این همایش گفت: همایش تجلیل از بازنشستگان آموزش و پرورش همه ساله برگزار میشود که امسال نیز 110 نفر از افرادی که در سال گذشته به این درجه رسیدهاند اند از 30 سال زحمات بیدریغ آنها تقدیر میشود.
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