293 مسجد در گلستان با اعتبارات سفر دوم دولت بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند شامگاه یکشنبه در دیدار با علمای استان افزود: در برنامه سوم توسعه، چهار میلیارد ریال به امر مساجد استان اختصاص یافت که این میزان در برنامه چهارم به 78 میلیارد و 800 میلیون ریال افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: در دولت نهم به امکان مذهبی به ویژه مساجد توجه بسیار زیادی شده است و اعتبار مساجد در برنامه چهارم توسعه به یک ‌هزار و 872 درصد افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: دربرنامه سوم توسعه 700 میلیون ریال برای تجهیز مصلی های استان اختصاص یافت که در برنامه چهارم این میزان به 13 میلیارد و 700 میلیون ریال رسید.

وی توجه دولت به تجهیز مصلاهای استان را کم سابقه دانست و گفت: 12 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل مصلی گرگان اختصاص یافته است.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان، درآمدهای عمومی استان را 720 میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: این مقدار نسبت به سال گذشته 6/45 درصد رشد داشته است.



استان گلستان دو هزار و 300 مسجد دارد.