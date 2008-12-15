طرح مکانیزه کردن نظارت بر تعاونیها تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علوی شامگاه نشست مشترک مدیران مدیران تعاون استانهای شمالغرب کشور و مسئولان صداو سیمای استان زنجان افزود: در بخش تعاون با توجه به کارکردها و نقاط قوت خاص خود سوء استفاده افرادی را به دنبال خواهد داشت.

وی، وجود بیش از 130 هزار تعاونی در کشور را یادآورشد و ادامه داد: در کشور تعاونیهای مشکل دار زیادی در استانها وجود دارند که این به علت کوتاهی ما در نظارت است.

علوی، طراحی برنامه مکانیزه نظارت را در راستای اعمال نظارت جامع و کامل بر تعاونیها عنوان کرد و گفت: هر چند ما در چارچوب اختیارات خود قوانین خاص برای نظارت داریم ولی اگر نظارت مستمر داشتیم هم اکنون تعدادی محدود تعاونیهای متخلف جامعه را ملهتب نمی کرد.

قائم مقام وزیر تعاون، تعبین جایگاه تعاونی را از مهمترین کارکردهای رسانه و تعاونی عنوان کرد و افزود: باید بتوانیم جایگاه تعاونیها را به عنوان تاثیرگذارترین عامل در توسعه جوامع برای مردم تبیین کنیم.

مسکن مهر این حرکت یکی از مانده گارترین حرکتهای دولت نهم است

علوی در ادامه با اشاره به بحث مسکن مهر این حرکت را یکی از ماندگارترین حرکتهای دولت نهم دانست و افزود: دولت برای اولین بار در تاریخ دولتهای گذشته قبول کرد پول زمین را خودش بدهد و با سازماندهی متقاضیان این روند را در جامعه اجر کرد که این حرکت بدونه ساز و کار تعاونی امکانپذیر نبود.

وی همچنین به ارائه سهام عدالت در کشور اشاره کرد و یادآورشد: تعاونیها ظرفیتهای خوبی در بخشهای مختلف دارند به گونه ای که در بحث سهام عدالت بیش از 22 میلیون نفر سهام عدالت دریافت کردند.

قائم مقام وزیر تعاون با عنوان اینکه در حال حاضر کشور در زمینه مسکن مهر دستاوردهای خوبی را کسب کرده، افق فراروی مسکن مهر را در کشور افقی روشن و برتر دانست.

علوی، اقتصاد تعاونی را موثرترین عامل در زمینه توسعه پایدار جوامع دانست و گفت: باید ظرفیتهای بخش تعاون در جامعه به شکل مطلوب شناخته شود و جایگاه تعاونیها در اقتصاد جوامع به خوبی پرداخته شود.

قائم مقام وزیر تعاون، تعاونیها را دارای چالشهای ویژه و خاص عنوان کرد و افزود: تعاونی برای مردم یک ارزش است و برخی با سوء استفاده از عنوان تعاونی مراکز مغایر با اهداف تعاونی ها شکل می دهند.

فرهنگ اقتصاد تعاونی در کشور جای بحث دارد

علوی، یکی از مشکلات مهم تعاونیها را نبود نظارت کامل بر تعاونیها دانست و تاکید کرد: فرهنگ تعاون در کشور خوب پیاده شده است ولی فرهنگ اقتصاد تعاونی در کشور جای بحث دارد و باباید روی آن کار شود.

وی افزود: مشکل نظارت بر تعاونیها علی رغم توسعه آن از مشکلات مهم تعاونیها بوده است که در گذشته توجه جدی به آن نشده و باید به شکل مطلوب اجرا شود.

علوی تصریح کرد: این اعتقاد که در کشورهای با اقتصاد چپ نگرش تعاونی دارند غیر قبول است.

وی روند توسعه ای از ایجاد تعاونیها را در کشور مطلوب دانست و افزود: در کشور ایران گرایش به تعاونی بیشتر از میانگین جهانی است.

قائم مقام وزیر تعاون گفت: تا زمان روی کار آمدن دولت نهم تنها 14.5 میلیون نفر در کشور عضو تعاونیها بودند که این روند در طی سه سال فعالیت نهم به بیش از 29 میلیون نفر افزایش یافته است.

علوی، توسعه تعاونیها را در کشور الگوی خوبی در راستای توسعه خصوصی سازی عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 130 هزار تعاونی در بخشهای مختلف در کشور فعال است که این امر نشان از اقبال جامعه نسبت به تعاونیها است.

وی، قرار داشتن اقتصاد را بر سه پایه دولتی، خصوصی و تعاونی را یادآورشد و افزود: در این میان بخش تعاونی به عنوان تعدیل کننده این مجموعه است.

علوی افزود: تعاونی مانع از تکثرثروت و همچنین از بزرگ شدن دولت جلوگیری می کند و موجب ایجاد تحول در بخشهای مختلف جامعه می شود.

بخش تعاون دارای نقش مهم و ارزنده در زمینه اجرایی اصل 44 است

قائم مقام وزیر تعاون، بخش تعاون را دارای نقش مهم و ارزنده در زمینه اجرایی اصل 44 عنوان کرد و افزود: با توجه به ابلاغ سیاستهای اصل 44 هم با افزایش و هم افزایش افزایش بخش اقتصاد بخش خصوصی بتوانیم دولت را از 80 درصد تصدی اقتصاد جامعه نجات بدهیم.

علوی با تاکید بر لزوم توسعه تعاونیها در کشور گفت: بخش تعاون در کشورهای توسعه یافته بیشتر از جهان سوم رشد کرده است و در حال حاضر بزرگترین بانکهای اروپایی به صورت تعاونی اداره می شوند.

وی در ادامه با تشریح جایگاه تعاون در اسلام، بحث تعاونی را بحثی ریشه دار در اقتصاد اسلامی دانست.