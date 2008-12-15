برنامه روسیه برای انتقال کامل سوخت کمکی به کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "آلکسی بوروداوکین" خاطر نشان کرد:" انتظار داریم که بتوانیم کل سهمیه 200 هزار تن ( سوخت) خود را در آینده نزدیک تهیه کنیم."

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که همه طرفها در گروه شش جانبه ( آمریکا، کره شمالی، روسیه، ژاپن، چین و کره جنوبی) مطابق با توافقهایی که قبلا حاصل شده، عمل کنند.

بوروداوکین افزود: امیدواریم که در ازای انتقال سوخت، پوینگ یانگ هم کار متوقف کردن فعالیت نیروگاه هسته ای یانگ بیون خود را تکمیل کند.

دولت جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا پس از شکست آخرین تلاشها برای وادار کردن کره شمالی به پذیرش خواسته های خود، در بیانیه ای از کشورهای مذاکره کننده در مذاکرات شش جانبه برای خلع سلاح پیونگ یانگ خواست از صدور سوخت به این کشور خودداری کنند.

با پایان یافتن دور جدید مذاکرات شش جانبه برای خلع سلاح کره شمالی در پکن و اعلام شکست مذاکرات، آخرین تلاش دولت کنونی آمریکا در این حوزه شکست خورد.

گفتنی است که کره شمالی توافق کرده بود تا در قبال دریافت امتیازات و مشوقهایی، تسلیحات هسته ای خود را برچیند، اما پس از آنکه این کشور راکتور "یونگ بیون" خود را تعطیل کرد؛ آمریکا از خارج کردن نام این کشور از فهرست کشورهای حامی تروریسم خود خودداری کرد که این مسئله خشم کره شمالی را در پی داشت و این کشور بار دیگر برنامه هسته ای خود را از سرگرفت. در پی این اقدام وزارت امور خارجه آمریکا روز 19 مهرماه از خروج نام کره شمالی از لیست کشورهای حامی تروریسم واشنگتن خبر داد، اما بر تداوم تحریمها علیه پیونگ یانگ تاکید کرد.

وزارت امور خارجه کره شمالی هم پس از آن طی بیانیه ای اعلام کرد که به بازرسان آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه راستی آزمایی از تاسیسات هسته ای خود را دوباره خواهد داد.