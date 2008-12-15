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۲۵ آذر ۱۳۸۷، ۹:۳۹

هفته هفدهم بوندس لیگا/

هوفنهایم قهرمان نیم فصل شد

هوفنهایم قهرمان نیم فصل شد

تیم فوتبال هوفنهایم دیشب مقابل میهمان خود شالکه متوقف شد با این حال عنوان قهرمانی نیم فصل رقابت های بوندس لیگا را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال هوفنهایم در آخرین دیدار باقیمانده از هفته هفدهم رقابت های بوندس لیگاا با نتیجه تساوی یک بر یک مقابل شالکه متوقف شد و به صدر جدول رده بندی رقابت ها بازگشت.

شالکه با گل جرالد آساموآ در دقیقه 40 از حریف خود پیش بود اما سلیم تبر در دقیقه 72 بازی را به تساوی کشید. جرمان جونز و اورلاندو انگلار هر دو از تیم شالکه در دقایق 58 و 80 به علت دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شدند.

 جدول رده بندی:
1- هوفنهایم 35 امتیاز (تفاضل گل 19+)
2- بایرن مونیخ 35 امتیاز(تفاضل گل 15+)
3- هرتابرلین 33 امتیاز( تفاضل گل 7+)
4- هامبورگ 33 امتیاز( تفاضل گل 2+)
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16- انرگی کوتبوس 13 امتیاز
17- بوخوم 11 امتیاز (تفاضل گل 11-)
18- مونشن گلادباخ 11 امتیاز (تفاضل گل 17-)

کد مطلب 800760

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