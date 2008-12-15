توجه به اطلاع رسانی در صنعت هتلداری کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن لشگری در نشست ماهانه مدیران هتلداری مشهد افزود: در حال حاضر اطلاع رسانی در مقوله هتلداری بسیار ضعیف است و این صنعت بشدت از ضعف اطلاع رسانی رنج می برد.

وی افزود: با اطلاع رسانی درست و به موقع می توان ویژگیهای صنعت هتلداری را به جامعه شناساند و ظرفیت های جدیدی برای آن ایجاد کرد.

لشگری به برگزاری نخستین اجلاس مدیران صنعت هتلداری کشور در آینده نزدیک در مشهد اشاره کرد و گفت: این اجلاس فرصت مناسبی است تا صنعت هتلداری خود را به صورت جدی وارد مقوله اطلاع رسانی کرده و آگاهی های لازم را به جامعه در باره این صنعت ارائه کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی یکی از ویژگی های نخستن اجلاس مدیران صنعت هتلداری کشور در مشهد را برپایی آن توسط بخش خصوصی ذکر کرد و اظهار داشت: به طور معمول اجلاس هایی که توسط بخش خصوص برگزار می شود، تاثیر گذاری بیشتری دارد چون که این بخش نسبت به مشکلات صنفشان بیشتر آشنا هستند.

همچنین معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در این نشست گفت: برای پیشبرد بهینه بحث استاندارد سازی در هتل های مشهد تاکنون چندین کارگاه آموزشی برای مدیران هتل های این شهر برگزار شد.

سید مسعود منتجبی حضور مدیران هتلهای این شهر در کارگاه های آموزشی را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: مدیران هتلهای مشهد که اتحادشان در همه کشور زبانزد است به صورت جدی آماده استاندارد سازی هتل هایشان هستند.

وی با اظهار این که استاندارد سازی هتل های کشور از ابندای سال جاری آغاز شد گفت: قرار بود دولت تسهیلات مرحله اول استاندارد سازی هتل ها را پرداخت کند ولی این موضوع در حال حاضر منتفی شده است .

منتجبی افزود: البته قرار شد که صاحبان هتل ها این هزینه را پرداخت کنند تا در صورت تایید استاندارد سازی آنها از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، این دسته از هتل ها مشمول نرخ گذاری آزاد شوند.

وی همچنین به برگزاری همایشی در زمینه صنعت هتلداری در سال 77 در مشهد اشاره کرد و اظهار داشت: آن همایش سبب شده بود تا بخشودگی 50 درصد مالیات هتل ها به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و به تصویب برسد که کمک شایانی به صنعت هتلداری کشور بوده است.

منتجبی به برگزاری نخستین اجلاس مدیران صنعت هتلداری کشور در آینده نزدیک در مشهد اشاره و ابراز امیدواری کرد که این همایش نیز منشا خیر و برکات برای صنعت هتلداری کشور شود.

نخستین اجلاس مدیران صنعت هتلداری کشور قرار است دوم تا چهارم دی ماه امسال با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعداد دیگری از مقامات قوای سه گانه و مدیران هتل های سراسر کشور در مشهد برگزار شود.

همزمان با این همایش، نخستین نمایشگاه هتلداری کشور نیز در مشهد بر پا خواهد شد.