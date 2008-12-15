منابع آگاه فلسطینی دیدار کارتر و مشعل را مثبت ارزیابی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار لبنان، محور مذاکرات کارتر و مشعل بررسی اوضاع فلسطین اشغالی به ویژه اوضاع اسفبار ساکنان نوار غزه بود که در محاصره شدید رژیم صهیونیستی قرار دارند.

موضوع آتش بس با رژیم صهیونیستی و پرونده آزادی " گلعاد شالیت " و آشتی گروه های فلسطینی با یکدیگر از دیگر موضوعاتی بود که دو طرف در این دیدار به آن پرداختند.

بنابر گزارش منابع آگاه فلسطینی "موسی ابومرزوق" معاون خالد مشعل و "محمد نصر" یکی دیگر از مسئولان حماس نیز در این دیدار حضور داشتند.

درباره اهمیت مذاکرات کارتر با مشعل منابع فلسطینی اعلام کردند: این دیدار از آن جهت که کارتر از دیدگاه حماس مطلع شد، مفید بود.

همین منابع در ادامه خاطر نشان کردند: جنبش حماس تا زمانی که به چیزی [ هدف خود] دست نیابد، در مقابل چیزی ارائه نخواهد داد نه درباره شالیت و نه درباره آتش بس.

همچنین کارتر در این نشست با موضعگیری جدیدی مخالف با مواضع سابق حماس مواجه نشد که از جمله آن این است در صورتی که اسرائیل قصد تجاوز و حمله به مقاومت را داشته باشد، مقاومت هم به این اقدام پاسخ می دهد.

کارتر در سال جاری در سفری که به سوریه داشت، با خالد مشعل در دمشق دیدار کرد که این مسئله انتقادات شدیدی را علیه وی در تل آویو و واشنگتن به دنبال داشت.