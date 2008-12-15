کارخانه سیمان آبدانان دهه فجر امسال کلنگ زنی می شود

پرویز کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: امسال 95 میلیارد ریال اعتبار به شهرستان آبدانان اختصاص یافته است که تاکنون 50 درصد این میزان اعتبار جذب شهرستان شده است.

وی بیان داشت: از طرحهای مهم شهرستان آبدانان که نقش مهمی در توسعه و اشتغالزایی شهرستان دارد کارخانه سیمان این شهرستان بوده است که در گذشته سرمایه گذاری نداشه است ولی هم اکنون تمام کارهای این کارخانه سیمان انجام شده است و دهه فجر امسال کلنگ زنی خواهد شد.

کوثری با اشاره به اینکه در حال حاضر این کارخانه سیمان، در مرحله واگذاری اراضی برای احداث به سر می برد، خاطرنشان کرد: احداث این کارخانه سیمان در اشتغالزایی و توسعه شهرستان آبدانان بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

این مسئول عنوان کرد: از مهمترین مشکلات شهرستان آبدانان راه های ارتباطی است که نیازمند به توجه بیشتری است و این شهرستان به دلیل بعد مسافت با مرکز استان و قرار گرفتن در بن بست جغرافیایی نیاز به توسعه راه ها دارد.

کوثری از دیگر مشکلات شهرستان آبدانان اجرای طرح هادی روستاها عنوان کرد و یادآور شد: در سال جاری اداره هواشناسی در این شهرستان نیز دایر می شود.