اتمام 56 طرح تحقیقاتی در دانشگاه پیام نور جامع آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز علی رضایی صبح امروز در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه جامع پیام نور آذربایجان شرقی افزود: در این مدت 72 جلسه شورای پژوهش دانشگاه تشکیل شده که در جریان برگزاری این جلسات 214 طرح تحقیقاتی در زمینه ها ی مختلف مورد برسی قرار گرفته و تا کنون 128 مورد از آنها تایید شده است.

وی همچنین تصریح کرد: ‌در دو سال گذشته، ‌بیش از 190 مقاله علمی توسط دانشجویان و اساتید دانشگاه جامع پیام نور آذربایجان شرقی تالیف و در مجلات معتبر به چاپ رسیده و در همین مدت 9 اختراع بین المللی به ثبت رسیده است.

معاون پژوهشی و فرهنگی دانشگاه جامع پیام نور آذربایجان شرقی پژوهش را بنیان توسعه و پیشرفت همه جوامع عنوان و خاطرنشان کرد: کشورهایی گوی سبقت در پیشرفت را از دیگران ربوده اند که در عرصه پژوهشی موفق عمل کرده و به پژوهش بیشتر بها داده اند.

رضایی توجه به مقوله پژوهش در کشورمان را شایسته تقدیر ولی ناکافی دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران در توجه به امر پژوهش هنوز در آغاز راه قرار گرفته و فاصله بسیار زیادی با ایده آل ها دارد.

وی با اشاره به رویکرد دانایی محور سند چشم انداز 20 ساله نظام،‌ نیل به اهداف تعیین شده در این سند و تبدیل شدن ایران به کشور برتر منطقه را مستلزم توجه بیشتر به امر پژوهش دانست و از پژوهشگران خواست برای رسیدن به این هدف تمام تلاش خود را به کار گیرند.