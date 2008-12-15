فاضل نظری دبیر علمی سومین جشنواره بین‌المللی شعر فجر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان رویکردهای این دوره از جشنواره گفت: امسال و به مناسبت سی‌امین سال پیروزی انقلاب اسلامی توجه ویژه‌ای به شعر پس از انقلاب و تاثیر و تاثری که ادبیات ما در طی سه دهه اخیر از انقلاب اسلامی داشته است خواهد شد. در همین راستا برنامه‌ای تحت عنوان تجلیل از شاعران اثرگذار این حوزه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به رهنمودهای رهبر انقلاب در دیدار 2 سال گذشته با جمعی از شاعران افزود: همانطور که رهبر فرزانه انقلاب در آن دیدار بر ضرورت احصاء ویژگیهای شعر پس از انقلاب و نشان دادن توانمندیهای این درخت تناور سی‌ساله تاکید داشتند ما نیز در جشنواره امسال با ارائه فعالیتهای پژوهشی که در این زمینه صورت گرفته و نیز با نشان دادن دستاوردهای ادبیات انقلاب اسلامی و اندیشه‌های گرانسنگ آن در بیان این دستاوردها و تبیین نقش و جایگاه آن در تحولات ادبی کشور خواهیم کوشید.

نظری اضافه کرد: این کارها در دو حوزه کلی معرفی و تجلیل از شاعران پیشکسوت و نیز بیان و تبیین ابعاد و ویژگیهای شعر پس از انقلاب صورت خواهد گرفت. امسال همچنین توجه ویژه‌ای به شعر جوان و نسل امروزی شاعران پس از انقلاب خواهد شد و درباره تحولات اشعار آنها به داوری خواهیم نشست.

دبیر جشنواره شعر فجر گفت: شعرهای شاعران جوان که در حد و اندازه یک کتاب و یا ابعاد یک دفتر شعری باشد در جشنواره بررسی خواهد شد. به زودی و با اعلام فراخوان سراسری جشنواره عموم شاعران از روند ارسال آثار و ارزیابی آنها مطلع خواهند شد.

وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در دوره‌های پیشین جشنواره تاکید کرد: خوشبختانه با بخش‌بندیهای صورت گرفته در دوره‌های قبلی برگزاری دوره اخیر جشنواره نباید کار سختی باشد. البته بخش جوان که ثمره تلاشهای دوستان در سال گذشته است باید تقویت شود.

فاضل نظری با اشاره به تاکید وزیرارشاد بر توجه و برجسته‌سازی برنامه‌های سی‌امین ‌سال پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امسال بخش ویژه‌ای را به همین مناسبت اختصاص داده‌ایم و در راستای سیاستهای کلی وزارتخانه در این زمینه برنامه‌هایی اجرا خواهد شد. همچنین به شعر استانهای کشور توجه ویژه‌ای خواهد شد و قالبهای مختلف شعری بررسی می‌شود.

دبیر جشنواره شعر فجر افزود: همچنین شعر کودک و نوجوان و تحولات آن در سی‌سال اخیر در یکی از بخشهای جشنواره مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.

وی حضور موسی بیدج را به عنوان مسئول بخش بین‌الملل این جشنواره فرصتی مغتنم برشمرد و گفت: امسال و با حضور بیدج بخش بین‌الملل جشنواره قطعاً فعالتر از سالهای قبل خواهد بود و سعی خواهیم کرد شعر فارسی‌زبانان در کشورهای دیگر و اصولاً شعر نقاط مختلف جهان را مورد بررسی و ارزیابی جدی‌تری قرار دهیم.

نظری از طراحی برنامه‌هایی توسط وزارت ارشاد برای زمان بعد از اختتامیه جشنواره خبر داد و گفت: زمان احتمالی برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره اسفندماه خواهد بود.

وی ادامه داد: به هر حال با برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره پایان نخواهد یافت و قرار است طی برنامه‌هایی به شعر پس از انقلاب پرداخته شود.

دبیر علمی جشنواره شعر فجر از تشکیل یک تیم داوری گسترده برای این جشنواره خبر داد و افزود: در این تیم قطعاً از افراد پیشکسوت و شاعران باتجربه استفاده بهینه خواهیم کرد.