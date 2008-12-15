مرمت سرای "حاج حسین اول" بازار تبریز به زودی انجام می شود

تراب محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز گفت: با انجام مطالعات کارشناسی و مرمت سرای قدیمی "حاج حسین اول"، این بخش از مجموعه بازار تبریز از خطر تخریب نجات یافت.

وی یادآور شد: به دلیل بالا بودن احتمال آسیب دیدگی و تخریب، مرمت برخی عناصر بازار بسیار ضروری بوده و از اولویت برخوردار است.

محمدی اظهار داشت: این سرا پیش از این در وضیت نامناسبی به سر می برد به طوریکه حجم زیادی بار زاید و نخاله روی پشت بام سرا انباشته شده و به علت این سنگینی، دو طاق از طاق های سرا شکسته و در حال ریزش بود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: تیم مرمت سرای حاج حسین، حجمی حدود 50 سانتی متر خاک را از سطح پشت بام ها تخلیه کردند تا پس از سبک سازی، اقدام به استحکام بخشی انجام بگیرد.

وی افزود: با اتمام شمع بندی و بندکشی سرا، حدود 80 درصد از عملیات مرمت به پایان رسیده است و در واقع هرگونه خطر احتمالی تخریب یا آسیب دیدگی ازاین قسمت از بازار دور شده است.

محمدی به نقش اساسی مشارکت بازاریان و اصناف در تامین هزینه های مرمت بازار اشاره کرد و گفت: تا این مرحله از مرمت سرای حاج حسین اول (کوچک) که تقریبا انجام کارهای اصلی و اساسی آن به پایان رسیده، بیش از 25 میلیون ریال هزینه صرف شده است.

سرای حاج حسین اول یا کوچک از سراهای حائز اهمیت بازار است و عملیات مرمت این سرا که از دو ماه قبل آغاز شده به زودی پایان می یابد.