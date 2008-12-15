کشف تاثیر مواد شیمیایی توسط نانو حسگرها

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان آمریکایی حسگرهای کوچکی را تولید کرده اند که قادر به ردیابی مقادیر بسیار کوچکی از سمومی است که منجر به ابتلا به سرطان می شود. در عین حال این حسگرها می توانند میزان تاثیرگذاری داروهای ضد سرطان را در سلولهای زنده مورد بررسی قرار دهند.

این تکنیک که جزئیات آن توسط محققان موسسه ماساچوست در مجله نانوتکنولوژی نیچر منتشر شده است ابزاری جدید را برای ردیابی مواد شیمیایی خاص در بدن ارائه می کند.

ابعاد این نانو حسگرها از سلولهای بدن بسیار کوچکتر بوده و به همین دلیل توانایی جا گرفتن در مناطق متفاوتی از بدن انسان را خواهند داشت. این نانوحسگرها از رشته های باریکی از مولکولهای کربن تولید شده اند که با نام نانو تیوب کربن شناخته می شوند.

محققان حسگرها را به منظور افزایش مقاومت آنها در مقابل عوامل مخرب و همچنین تسهیل در تزریق با DNA پوشش داده اند. در عین حال حسگر قابلیت انتشار نور فلورسنت را دارد در این صورت به دلیل اینکه نسوج بدن انسان در طیف نوری مادون قرمز نورانی نخواهند شد، محققان می توانند به راحتی و با استفاده از تابش مادون قرمز به رد یابی این حسگرها پرداخته و مسیر حرکت آنها را در قسمتهای مختلف بدن مورد بررسی قرار دهند.

علاوه بر این به گفته محققان زمانی که حسگرها درون سلول با دی ان ای دچار فعل و انفعال می شوند، نور منتشر شده از آنها تغییر کرده و از این طریق می توان نوع مولکول را به سرعت تشخیص داد.

بر اساس گزارش ام ای ان بی سی، این ابزار قدرتمند علاوه بر اینکه می تواند محققان را در مطالعه تاثیرات مواد شیمیایی بر روی سلولهای بدن یاری کند، می تواند به عنوان روشی جدید برای به تصویر کشیدن دنیای درون بدن انسان نیز مورد استفاده قرار گرفته و زمینه یافتن بسیاری از پاسخهای پزشکی را فراهم آورد.