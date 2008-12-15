تسلط ناشران دولتی بر ادبیات حوزه کودک یک آسیب است

علی کاشفی خوانساری نویسنده و پژوهشگر کودک و نوجوان به خبرنگار مهر گفت: ادبیات کودک و نوجوان نسبت به سی سال گذشته در همه جهات رشد قابل توجهی داشته است ولی این به معنای آن نیست که وضعیت کنونی این حوزه از ادبیات مطلوب است.

تنوع نویسندگان، تعدد قالبهای ادبی، تعداد کثیر ناشران، حضور در جشنواره‌های بین‌المللی، برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاههای فراوان و کثرت مباحث نظری در حوزه ادبیات کودک و نوجوان از جمله مواردی هستند که کاشفی‌خوانساری از آنها به عنوان مظاهر رشد ادبیات کودک ایران یاد کرد.

دبیر شورای کودک و نوجوان بنیاد اندیشه اسلامی با این حال دولتی بودن ادبیات کودک را یکی از چالشهای این حوزه برشمرد و گفت: برای اینکه ادبیات کودک شکل حرفه‌ای به خود بگیرد باید مراکز ادبی مردم-نهاد شکل بگیرد و بتواند به طور مستقل عمل کند.

این نویسنده کودک افزود: همچنین تعداد زیادی از ناشران کودک به‌طور دولتی به فعالیت مشغولند و نزدیک به 50 درصد کتابهای تولیدی کشور در این حوزه مربوط به ایشان است. برای شکوفایی ادبیات کودک این ناشران باید فرصت بیشتری به بخش خصوصی داده شود.

وی خاطرنشان کرد: این ناشران باید کار خود را به تولید نمونه‌های مناسب منحصر کنند و بیشتر در حوزه‌های پژوهشی و پرهزینه که از توان ناشران خصوصی خارج است قدم بردارند. این در حالی است که هم اکنون کار تولید دایره‌المعارفهای معتبر کودک توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد.

مدیر مسئول نشریه "شهرزاد" ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه را از دیگر وظایف ناشران دولتی عنوان کرد و گفت: این ناشران همچنین باید به فرهنگ‌سازی در میان خانواده‌ها و کودکان کمک کنند.