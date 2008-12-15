طرح تمام شماری بنگاههای اقتصادی زودبازده سمنان اجرا می شود

محمد اصابتی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این طرح با هدف شفاف سازی در نحوه اجرای طرح بنگاه های زوبازده و میزان تاثیر آن بر ایجاد اشتغال پایدار برای طرحهای که به انعقاد قرارداد با بانکها رسیده اند اجرا می شود.

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به گفته وی، تاکنون شش هزار و 35طرح زودبازده به بانکهای این استان ارسال شده است که از این تعداد سه هزار و 37 طرحبه تصویب بانکها رسیده است.وی اعتبار طرح های مصوب را چهار هزار و 30 میلیاردریال و اشتغالزایی آنها را 20 هزار و 398 نفر عنوان کرد.رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان سمنان یاد آور شد: پنج طرح ورزشی کارگری در استان سمنان در دست ساخت است

به گفته وی، احداث این اماکن و پروژه ها ی ورزشی باعث نشاط و سلامتی کارگران می شود که در سمنان، شاهرود، گرمسار و مهدی شهر احداث می شود.