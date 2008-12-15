به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس 24، این مسجد با ظرفیت 2 هزار نفری درهای خود را روز عید قربان به روز مسلمانان و غیرمسلمانان گشود و روز پنجشنبه نیز میزبان نخست وزیر و وزیر کشور فرانسه برای مراسم افتتاحیه خواهد بود.

درست دوسال پس از گذاشتن سنگ بنای این مسجد، کارساخت آن به پایان رسد.

منصف مایز نایب رئیس اتحادیه مسلمانان کرتیل گفت: ما از مردم در این مسجد استقبال می کنیم و به این امر اهمیت نمی دهیم که آنها اهل شهر خودمان باشند یا خیر، این مسئله تازه ای نیست، مساجد همواره محافلی برای گشایش و تبادل میان فرهنگها و ادیان بوده اند.

در مراسم گشایش درهای مسجد، این مسجد میزبان مردمی از ادیان ، اقشار و سنین مختلف بود تا از هنر و معماری آن که تلفیقی از مدرنیسم و سنت است، دیدن کنند. بازدیدکنندگان در فضای این مسجد از نقاشیهای بزرگ دیواری، شیشه های رنگ آمیزی شده و نسخه های تزئین شده قرآن دیدن کردند.

میشل از ساکنان محلی گفت : من مسیحی هستم، اما امروز افتخار می کنم که شهر کرتیل این ساختمان را برای جامعه مسلمان ساخته است.

مسجد شهر کرتیل، نخستین مسجد واقعی در منطقه محسوب می شود که دارای مناره و گنبد به شکل سنتی است. این مسجد با 5 میلیون یورو بودجه ساخته شد که به طور مشترک از سوی مسلمانان محلی و شهرداری تأمین شد.

لارن کاتالا شهردار کرتیل این مسجد را برای انسجام اجتماعی و غنای میراث فرهنگی شهر حائز اهمیت توصیف کرد.

