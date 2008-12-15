تولید پروژه سینمایی "هفته دقیقه تا پائیز" منتفی شد

حسین صابری در این باره به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه شرایط تولید این فیلم تا قبل از جشنواره امسال مهیا نشد به همین دلیل از تولید آن منصرف شدیم. با این وضعیت بعید می‌دانم برای سال آینده نیز برنامه‌ریزی خاصی برای پروژه "هفت دقیقه تا پائیز" داشته باشیم.

وی که تهیه‌کنندگی "بیرون آوردن مردگان" را نیز بر عهده دارد، درباره مراحل فنی این فیلم افزود: صداگذاری را ایرج شهرزادی انجام می‌دهد و بهنام ابطحی نیز همزمان برای آن موسیقی متن می‌سازد. "بیرون آوردن مردگان" برای حضور در جشنواره فجر امسال آماده نمایش خواهد شد.

هفتمین فیلم امینی پیشتر قرار بود اردیبهشت امسال کلید بخورد و حتی بازی نیما شاهرخشاهی، محسن تنابنده، بهاره افشاری، جمشید هاشمپور، پانته‌آ بهرام، آهو خردمند و... در آن قطعی شده بود. اما چند روز قبل از شروع فیلمبرداری پروژه به دلیل مشکلات مالی منتفی شد. پس از آن نیز با حمایت بنیاد سینمایی فارابی قرار بود این پروژه آذرماه کلید بخورد که این امر نیز محقق نشد.

"بیرون آوردن مردگان" با فیلمنامه برزو نیک‌نژاد درباره چهار دانشجو است که برای انجام تحقیق به غسالخانه‌ای در جنگل می‌روند، اما شب اتفاق‌هایی می‌افتد که گویی نباید به آنجا می‌آمدند. کامبیز دیرباز، احمد مهرانفر، بهاره افشاری، سحر ریحانی، علی افشار، بابک حمیدیان و جمشد هاشم‌پور از دیگر بازیگران فیلم هستند. این نخستین کار بلند سینمایی افشار است.