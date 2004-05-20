هدف شارون از تخريب منازل فلسطينيها در شهر رفح چيست؟

اين جمله اي بود كه شائول موفازوزير جنگ رژيم صهيونيستي امروزدرجريان تداوم حمله گسترده نيروهاي اين رژيم به شهررفح عنوان كرد در حالي كه جنايت صهيونيستهاي غاصب عليه مردم بي دفاع فلسطين تنها به اين حملات محدود نمي شود.

در طول چندروز گذشته نظاميان اسراييلي به بهانه وجود تونلهايي ، شهر رفح را مورد حمله قرار دادند زيرا تصور مي كنند مبارزان فلسطيني از اين تونلها براي قاچاق اسلحه به نوار غزه استفاده مي كنند درحالي كه تاكنون حتي يك تونل هم پيدا نشده است .

آريل شارون نخست وزيررژيم صهيونيستي با برداشتن اين گام مي كوشد تا با تخريب منازل شهروندان فلسطيني، طرفداران ليكودي خود را دركابينه صهيونيستي قانع سازد تا طرح يكجانبه وي براي عقب نشيني از نوار غزه را مورد موافقت قرار دهند .

نخست وزير اسراييل كه طرح عقب نشيني و برچيدن شهركهاي صهيونيست نشين را درنوار غزه مطرح ساخته است هنگامي كه با مخالفت و رد طرح خود توسط اعضاي حزب ليكود مواجه شد احساس كرد ضربه اي بسيار سخت و شكننده اي برپيكره اين رژيم وارد شده است.

به همين خاطر براي جبران اين شكست فضاحت بار، شارون تصيمم گرفته تا از راه ديگري موافقت حزب ليكود را جلب كرد و اين بار كار را با تخريب منازل صدها خانواده فلسيطيني و به خاك و خون كشيدن دهها غير نظامي آغاز كرده تا ضمن اثبات خوش خدمتي به ليكوديها،آنها را به تجديد نظر در تصميم خود وادار نمايد .

درروزهاي گذشته جنون صهيونيست ها به صورت بي سابقه اي فزوني يافته به نحوي كه ظرف 24 ساعته گذشته تاكنون تنها در باريكه نوارغزه بيش از100 فلسطيني را به شهادت رسانده اند وصدها تن ديگر را مجروح نمودند.

براساس آمار سازمان ملل متحد اسراييل بيش ازهزار باب از منازل مسكوني فلسطينيان را اززمان آغاز انتفاضه مسجد الاقصي در كرانه باختري و نوار غزه تخريب كرده است .

براساس اين آمار، نظاميان اسراييلي از زمان آغاز انتفاضه دوم تا كنون بيش از 3065 فلسطيني اززن ، مرد ، كودك ، جوان و خردسال را به شهادت رسانده اند و ميلياردها دلار به خانواده هاي فلسطيني خسارت وارد كرده اند.

تشديد دامنه عمليات نظامي ارتش رژيم اشغالگر قدس در تخريب منازل شهروندان فلسطيني با مقاومت و پايداري سرسختانه مردم قهرمان فلسطين همچنان به چالش كشيده مي شود. تشديد اين عمليات اسراييلي اين فكر را نمايان مي سازد كه شارون از اين عمليات نظامي در رفح اهداف ديگري را دنبال مي كند.

شارون مي خواهد ازيك سو جايگاه و آبروي ازدست رفته ارتش خود را كه با مقاومت فلسطينيها دركشتن سه نظامي اين رژيم دركوي الزيتون درغزه و نيز انهدام تانكها و خودروهاي نظامي و كشته شدن اعضاي جوخه هاي ترور را بازگرداند و از سوي ديگر مي كوشد مقاومت مردم فلسطين را به نوعي سركوب و تضعيف نمايد و درهمين حال بتواند تمام نيروي خود را صرف تامين امنيت اسراييلها پس از عقب نشيني از باريكه نوار غزه كند.

تل آويو نگران اين است كه به محض خروج ارتش اين رژيم از باريكه غزه، گروههاي جهادي حماس و جهاد اسلامي كنترل و امنيت اين باريكه را به دست بگيرند. بنابراين تلاش مي كند با يك طرح سازماندهي شده تمامي اعضاي گروههاي جهادي فلسطين را ترورنمايد.

به نظرمي رسد نخست وزيراسراييل مصصم است بااستفاده ازمشغوليت كابينه جرج بوش به انتخابات آتي رياست جمهوري آمريكا ونيازمبرم بوش به آراي يهوديان، حملات نظامي خود را عليه فلسطينيها تا بالاترين حد ممكن تشديد نمايد.

با اين حال ناظران و تحليل گران سياسي براين باورند : موافقت جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا با طرح شارون مبني برعقب نشيني از نوار غزه تنها به حمايت از سياستهاي اين رژيم منحصر نمي شود بلكه تضمين كننده هرگونه عمليات نظامي وامنيتي ارتش اسراييل براي اجراي كامل طرح هاي اين رژيم است.

در اين ميان كشورهاي عربي كه درحال حاضر در وضعيت دشوار و ضعيفي قرار گرفته اند و ازطرفي نتوانستند اجلاس اتحاديه عرب را در زمان موعد خود برگزار كنند ، مي كوشند تا از برانگيختن خشم آمريكا عليه تصميماتي كه اسراييل را محكوم مي كند خودداري كنند .

درزمان كنوني كه جهان از اتخاذ تصميماتي براي جلوگيري اسراييل از ادامه نقض حقوق بشر و ممانعت از جنايت جنگي عاجز مانده است اين سوال مطرح مي شود كه آيا ديگر قوانين و قطعنامه هاي سازمانهاي حقوق بشر ارزشي دارند؟ مادامي كه هيچ ابزار ومكانيزمي براي مجبور كردن اسراييل به اجرا و التزام عملي به قوانين بين المللي و ناديده گرفتن حقوق بشر وجود ندارد .

در سايه سكوت مرگبار مجامع جهاني ، دنياي غرب و كشورهاي عربي در قبال مصيبتها و آلامي كه متوجه مردم بي دفاع فلسطين درغزه است مردم مسلمان فلسطين همچنان استوار و محكم در مقابل اين اقدامات نژاد پرستانه مقاومت كرده و با مبارزه خود توجه افكار عمومي جهان را به سوي خود معطوف كرده اند.