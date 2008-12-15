به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم رادفر عضو هیئت علمی همایش بین‌المللی رودکی با بیان این مطلب گفت: رودکی نخستین شاعر توانای شعر فارسی است. وی نخستین شاعری است که توانسته جنبه‌های هنری، زیبا شناختی و بلاغی را گردآورده است.

وی افزود: پس از سالها شعر رودکی هنوز می‌تواند هویت زبان فارسی و جنبه‌های فرهنگی ایرانیان را به نمایش بگذارد.

وی با بیان اینکه اشعار محدودی که از رودکی به جا مانده گفت: جنبه‌های زیبایی شناختی شعر رودکی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد چرا که او به این مسئله توجهی ویژه داشته است. از سویی نیز با توجه به مطرح شدن بحث هویت رودکی و جهانی شدن وی در صورت بررسی شعر رودکی می توان هویت ایرانی رودکی را با بررسی شعر این شاعر بزرگ برای جهانیان برجسته کرد.

وی تاکید کرد: سازمان میراث فرهنگی رودکی را به عنوان یک میراث معنوی شناخته و کاری کاملا درست است چرا که میراث معنوی فقط ساختمان و بنای تاریخی نیست. رودکی، حافظ و سعدی میراث معنوی این مملکت هستند که هنر و افکار ادبی جهانیان را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند.

عضو هیئت علمی همایش بین‌المللی رودکی افزود: نکته مسلم این است که شاعران و مفاخری از جمله رودکی و مولوی متعلق به تمام جهان هستند و نمی‌توان آنها را به یک ملت خلاصه کرد.

همایش جهانی بزرگداشت رودکی، به مناسبت هزار و صد و پنجاهمین سال تولد سراینده " یاد یار مهربان" و پدر شعر پارسی، یکم دی ماه با حضور مقامات فرهنگی و 700 مدعو داخلی و خارجی در تالار وحدت گشایش یافته و روز سوم دی ماه در مشهد مقدس پایان می‌یابد.