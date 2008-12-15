وزارت بهداشت و استانداری تهران در بحث آلودگی هوا قصور کرده اند

مهندس محمدهادی حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به گزارش هفته گذشته سازمان هواشناسی مبنی بر وضعیت پایداری هوا در تهران، مدیرکل محیط زیست استان تهران نامه به استانداری نوشت مبنی بر اینکه کمیته مواقع اضطرار به منظور پیشگیری از وقوع بحران تشکیل شود اما این اتفاق صورت نگرفت.

اما یوسف علی درون پرور، معاون عمرانی استانداری تهران در واکنش به عدم اقدام استانداری برای تشکیل جلسه کمیته مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران در هفته گذشته گفت: کمیته بهداشت هوا کیفیت هوای تهران را در شرایط "هشدار" ندانسته بود و ضرورت تشکیل این کمیته ضروری اعلام نشده بود. ضمن اینکه هیچ موضوعی از طریق دبیرخانه به استانداری تهران نیز اعلام نشده بود.

مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست با اشاره به داده های ایستگاههای سنجش آلودگی هوا که نشان داد هوای تهران در روز پنجشنبه گذشته در شرایط هشدار و اضطرار قرار داشت، افزود: استانداری دیدگاهش حاکم شدن بحران و مدیریت آن است در صورتی که پیشگیری قبل از مدیریت بحران باید در اولویت کارها قرار بگیرد.

حیدرزاده با تاکید بر اینکه استانداری در بحث آلودگی هوا منفعلانه برخورد می کند ادامه داد: با توجه به اینکه امسال با افزایش بار ترافیک و همچنین شایط وارونگی هوا در آذر ماه مواجه هستیم برگزاری مانور آمادگی در مقابله با بحران آلودگی هوا را به کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا پیشنهاد دادیم تا بتوان شرایط قبل از بحران را سنجید.

با توجه به اینکه شهر تهران از سه سمت در محاصره رشته کوه های البرز قرار دارد آلودگی ناشی از سوخت وسایل نقلیه باعث می شود آلاینده ها در سطح شهر محبوس شود و بدون وزش باد مساعد راه خروجی نداشته باشد.

بر اساس آمار بین المللی بیماریهای ناشی از آلودگی هوا چهارمین رتبه مرگ و میر را به خود اختصاص داده است و بنابر گزارش سازمان ملل متحد هر سال بیش از 3 میلیون نفر از مردم دنیا بر اثر عوامل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند.

حیدرزاده همچنین با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه اظهارداشت: این وزارتخانه نیز در بحث آلودگی هوا منفعلانه برخورد کرده و حتی اطلاعیه ای برای آگاهی بیماران قلبی، کودکان و سالمندان در ارتباط با وضعیت آلودگی هوا صادر نکرده است.

مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست به احتمال پایداری وضعیت هوای تهران از اواخر روز سه شنبه اشاره کرد و افزود: ما پیشنهاد داده ایم کمیته مواقع اضطرار تشکیل شود تا بتوانیم از حوادث احتمالی ناشی از آلودگی هوا جلوگیری کنیم.

هفته گذشته با وجود قرار گرفتن شرایط هوای تهران در وضعیت هشدار آن هم طی 4 روز متوالی استانداری و وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست نسبت به اعلام وضعیت هشدار سکوت کردند.

حیدرزاده با عنوان این مطلب که شهرداری وظیفه ای در قبال اطلاع رسانی آلودگی هوا ندارد و این از وظایف وزارت بهداشت است در عین حال به اطلاع رسانی هایی که در این زمینه از سوی شهرداری صورت گرفته است اشاره کرد و گفت: در 6 ماه اول امسال روزانه دو میلیون تن انواع آلاینده وارد هوای تهران شده است. ضمن اینکه گزارشهای اورژانس تهران از افزایش مراجعات بیماران قلبی و سایر شهروندان به علت آلودگی هوا خبر می دهد.

هر ساله افزایش آلاینده ‌های هوا، تعداد بیشتری از شهروندان تهرانی را به کام مرگ و مبتلا شدن به بیماری نزدیکتر می کند به گونه ‌ای که آلودگی هوا یکی از عوامل مرده ‌زایی در تهران عنوان شده است. علاوه بر این پزشکان معتقدند استنشاق هواى آلوده مى تواند بر رگهای قلب تاثیر بگذارد و موجب مرگ افراد آسیب پذیر شود. بدین ترتیب طول عمر شهروندان در کلانشهرها به علت آلودگى هوا رو به کاهش است.