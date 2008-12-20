وزارت بهداشت به دنبال تضعیف جایگاه مدیریت پرستاری است

محمد شریفی مقدم با اشاره به اینکه وزارت بهداشت در صدد ابلاغ چارت جدیدی است که طی آن مدیریت پرستاری با حلقه واسطه ای به معاونت درمان در دانشگاههای علوم پزشکی وصل شود به خبرنگار مهر گفت: پیش از این مدیریت پرستاری زیر نظر مستقیم معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی بوده است اما وزارت بهداشت قصد دارد این ارتباط از طریق "مدیریت درمان یا بستری" در دانشگاههای علوم پزشکی ایجاد کند.

نتایج پژوهشها نشان می دهد که پرستاران بیشتر از سایر گروههای پزشکی در معرض انواع آسیبهای شغلی قرار دارند به طوری که 76 درصد آنان در معرض این آسیبها هستند. ضمن اینکه کار در محیطهای سخت و طاقت فرسای بیمارستانها باعث شده اغلب پرستاران دچار افسردگی و مشکلات روحی شوند.

دبیرکل خانه پرستار با توجه به ضرورت هماهنگی، نظارت و ساماندهی خدمات پرستاری که نیازمند جایگاه مدیریتی مناسبی در دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی است افزود: تقویت این جایگاه باعث ارتقای خدمات و رضایتمندی بیماران و در نتیجه کاهش خسارت به مردم خواهد شد.

تغییر ساعت کار پرستاران، تحمیل اضافه کار اجباری، تغییر در پرداخت اضافه کاری، قطع تسهیلات رفاهی و... از جمله چالشهایی است که پرستاران در این دوره با آنها مواجه شده اند.

شریفی مقدم با تاکید بر اینکه تضعیف جایگاه پرستاری همواره در دستور کار وزارت بهداشت از سالها قبل تا کنون وجود داشته است ادامه داد: متاسفانه امروز شاهد تضعیف این جایگاه در تمام سطوح هستیم و به نظر می رسد که مدیریت یا تفکر پزشک سالار حاکم بر وزارت بهداشت منافع بیماران و مردم را قربانی منافع خود می کنند.

دبیرکل خانه پرستار اظهارداشت: این اقدام وزارت بهداشت توجیه کارشناسی ندارد و هیچ دلیلی نمی تواند داشته باشد مگر اینکه تفکری بخواهد بر پرستاران حاکم شود.