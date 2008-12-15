نبود مهارت قدرت ماندن در بازارهای جهانی را ضعیف می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد ، سید مرتضی شریف النسبی صبح امروز درهمایش شناسایی سامانه های آموزشی روستائیان و نقش آموزش در ایجاد اشتغال پایدار افزود: با توجه به حمایت دولت از سازمان فنی و حرفه ای کشور و مصوبات هیات دولت در سفرهای استانی در سال 86 تعداد 180 مرکز آموزش فنی و حرفه ای به مجموعه مراکز فعال سازمان اضافه شده است که این میزان با مراکز در حال ساخت به بیش از 223 مرکز می رسد.

وی ساخت و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای در دانشگاه ها، شهرها و روستاها، آموزش و بهره وری شاغلان و آموزش دانشجویان و جوانان را برای ورود به بازار کار در این مناطق از اهداف سازمان فنی و حرفه ای کشور در ایجاد اشتغال پایدار بیان کرد.

شریف النسبی گفت: تا پایان امسال در سطح 510 دهستان با جمعیت بالای چهار هزار نفر کشور پایگاه آموزش مهارتی ایجاد می شود.

وی تعداد دهستانهای بالای چهار هزار نفر را در سطح کشور دو هزار و 200 مورد عنوان کرد و افزود: در مرحله نخست، ایجاد پایگاههای آموزشی در 510 دهستان صورت می گیرد و به تدریج به دیگر دهستانها گسترش می یابد.

این مسئول با اشاره به آغاز بسترسازی لازم برای این بخش افزود: این طرح با همکاری فرمانداری ها و دهیاریها انجام و این پایگاه ها تجهیز و آماده ارایه خدمات آموزشی به روستاییان می شود.

استاندار خراسان شمالی نیز در این همایش گفت : یکی از رویکردهای دولت و نظام اسلامی در بخش روستایی ، محرومیت زدایی از چهره روستاها و روستائیان است که سازمان فنی و حرفه ای به عنوان متولی امر محرومیت زدایی و جلوگیری از مهاجرت به شهرها ، آموزش و مهارت به روستائیان و ایجاد مراکز فنی و حرفه ای را در دستور کار خود قرار داده است تا با حضور روستائیان و تبیین سازمان فنی و حرفه ای ، زمینه اشتغال با مهارت را در روستاها گسترش دهد .

محمدحسین جهانبخش مهمترین تلاش برای توسعه استان را تغییر نگرش مردم بیان کرد و افزود : تغییر نگرش جامع بویژه در بخشهای روستایی تلاش های بسیاری را در بخش های فرهنگی و اجتماعی طلب می کند.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: در 6 ماهه نخست امسال و در بخش دولتی بیش از 90 هزار نفر ساعت، عملکرد آموزشی در بخش رشته ها ی فنی کشاورزی و در 8 پایگاه شناسایی شده در شهرهای بجنورد ، شیروان ، اسفراین و جاجرم انجام شده که 47 درصد بیشتر از تعهد سازمان برای اجرای آموزش است.

حسین بابایان همچنین توسعه روستایی را به عنوان زیربنای رشد اقتصادی جوامع بیان کرد و افزود: اگر روستاها را محورهای مهم بخش کشاورزی و نقش آن را در شکوفایی کشور مهم بدانیم ، حضور بیشتر آن در رشد جامعه در زمینه های مختلف تاثیر گذار است.