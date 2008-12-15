کوچکترین دستگاه مسیریاب در جهان تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جی پی اس X10 که شرکت Suunto تولید آن را به عهده دارد و به تازگی به عنوان بهترین ابزار ماجراجویی توسط مجله نشنال جئوگرافیک انتخاب و تقدیر شده است، توانایی تطبیق با سیستم های مکانیاب قدرتمندی نظیر گوگل ارث و توپو نشنال جئوگرافیک را خواهد داشت. در این صورت کاربر می تواند با اتصال به این برنامه ها از طریق یک ساعت مچی کوچک تصاویر سه بعدی مسیر در پیش رو را مشاهده کرده و یا نقشه مسیر تعیین شده را از رایانه و با استفاده از ورودی USB بر روی ساعت نصب کرده و مورد استفاده قرار دهد.

X10 توانایی نمایش جهت، ارتفاع، سرعت، فشار هوا، مسافت باقی مانده، مسافت طی شده و زمان تقریبی مورد نیاز برای رسیدن به مقصد را خواهد داشت.

این جی پی اس کوچک می تواند مسیر طی شده را به دقت نمایش داده و با داشتن گزینه " یافتن مبدا" می تواند مبدا حرکت و مسیر رسیدن به آن را نمایش دهد. در عین حال گزینه " بازگشت به عقب" می تواند تمامی نقاطی را که تا به حال توسط فرد طی شده است را به صورت معکوس نمایان ساخته و وی را از همان مسیر طی شده به مبدا هدایت کند.

بر اساس گزارش یو اس ای تودی، X10 توانایی ذخیره مشخصات 50 جاده و یا 500 نقطه از یک مسیر را دارد. از دیگر مزایای این دستگاه می توان به داشتن نمایشگر زمان، کرونومتر، حرارت سنج و قطب نمای دیجیتالی اشاره کرد.

X10 در حال حاضر در دو رنگ و با قیمت 599 دلار در بازارهای جهان موجود است.