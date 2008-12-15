برداشت 400 هزار تن هندوانه پاییزه در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی ، محمد مهدی بحرینی افزود: برداشت پاییزه هندوانه در سال زراعی گذشته 372 هزار تن بوده است.

وی سطح زیر کشت پاییزه هندواه را نزدیک به 15 هزار هکتار عنوان و ابراز امیدواری کرد تولید پاییزه هندوانه به موقع در کشور توزیع و در دسترس مصرف کنندگان برای شب یلدا قرار گیرد.

بحرینی با اشاره به این که در سال زراعی 87-86 حدود 3 میلیون تن هندوانه از 110 هزار هکتار مزارع کشور برداشت شد، پیش بینی کرد سطح کشت هندوانه در سال زراعی جاری مطابق سال گذشته و با اندکی افزایش عملکرد همراه باشد.

مدیر کل دفتر سبزی و صیفی، متوسط عملکرد تولید هندوانه در کشور را حدود 30 تن در هکتار اعلام کرد.

وی با بیان اینکه هندوانه در چهار فصل و در اکثر استانهای کشور کشت می شود، اظهار داشت: استانهای هرمزگان، بوشهر، جنوب فارس، منطقه جیرفت و کهنوج و چابهار از تولید کنندگان عمده هندوانه زمستانه هستند.

بحرینی در مورد بذر هندوانه نیز گفت: بیش از 10 رقم بذر خارجی و تعدادی ارقام هیبرید داخلی برای تولید این محصول استفاده می شود.

وی با بیان اینکه سالانه نزدیک به 100 هزار تن هندوانه به کشورهای عربی، افغانستان، آسیایی میانه و تعدادی کشورهای اروپایی صادر می شود، ابراز داشت: به علت صادرات فله ای این محصول، ارزش افزوده چندانی نصیب کشور نمی شود.

بحرینی فرآوری و توسعه کمی، کیفی و بسته بندی مناسب هندوانه را برای دستیابی به بازارهای هدف ضروری خواند.

وی در عین حال کیفیت هندوانه ایران را در دنیا کم نظیر دانست و گفت: استفاده از کودهای بیولوژیک و ریز مغذی ها، کمک زیادی به سلامت این محصول کرده است.