آلودگی هوا سالانه 8 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت می زند

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس جعفر تشکری هاشمی امروز در مراسم روز ملی حمل و نقل در تالار ایران زمین شهرداری تهران اظهارداشت: ایران در حالی این خسارت را بابت آلودگی هوا پرداخت می کند که در کشورهای دیگر راهکارهایی برای آن اندیشیده شده است.

وی با اشاره به فقدان قوانین جامع در زمینه حمل و نقل افزود: طولانی شدن زمان تصویب این قوانین باعث شده که بیشترین خسارت را بابت خسارت آلودگی هوا پرداخت کنیم.

معاون شهردار تهران به وضعیت خودروها در پایتخت اشاره کرد و گفت: تنها 20 درصد خودورها بالای استاندارد "یورو1" هستند و مابقی وسایل نقلیه سهم بالایی در آلایندگی هوا دارند.

تشکری هاشمی همچنین به استفاده از گازوئیل "7 هزار پی پی ام" اشاره کرد و آن را یکی از عوامل تشدید آلودگی هوا دانست.

وی با تاکید بر اینکه نمی توان تولید خودرو را متوقف ساخت در عین حال تصریح کرد: در کنار تولید خودرو باید راهکارهایی نیز برای نحوه استفاده از خودرو و تردد آنها اندیشیده شود.

تشکری هاشمی به وضعیت اسف بار پیمانکاران اتوبوسرانی در تامین لاستیک و باطری اشاره کرد و افزود: روزانه 5/4 میلیون سفر با اتوبوسهای شرکت واحد صورت می گیرد اما برای تامین حداقل نیازهای آنها با مشکل مواجه ایم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به انجام روزانه 700 هزار سفر با اتوبوسهای تندرو اشاره کرد و ادامه داد: این در حالی است که شبکه مترو و اتوبوسرانی هنوز یارانه بلیت خود را دریافت نکرده اند.