طرحها و ایده های نخبگان در مزرعه باید اثرگذار باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمد اسماعیل نیا ظهر امروز در حاشیه نمایشگاه فناوری و نوآوری در جمع خبرنگاران درباره شیوه های جذب حمایت بخش کشاورزی برای اجرای طرح های پژوهشی افزود: برای تحقق توسعه و حل مسائل و مشکلات پیش روی کار باید یک ارتباط درست و صحیح بین سه مقوله آموزش و تحقیق، اجرا و قانونگذاری برقرار و اگر این بستر به صورت قوی ایجاد شود می تواند بسیار راهگشا باشد.

وی در ادامه افزود: در بخش کشاورزی و طرح های تحقیقاتی با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم و بسیاری از پایان نامه های فوق لیسانس و دکترا وجود دارد که قابلیت اجرا ندارد.

اسماعیل نیا تصریح کرد: جهاد کشاورزی اعلام کرده است که آماده انعقاد قرار داد با تمام افرادی است که طرح های آنان در مزارع و در سطح عملی قابل اجرا باشد.

وی گفت: سطح کیفی ایده ها و طرح های رسیده به حوزه کشاورزی در 3 سال اخبر بسیار بهتر از گذشته شده بطوری که بسیاری از آنها به نتیجه رسیده است.

اسماعیل نیا در پایان افزود: باید طرح ها و ایده ها در مزرعه اثرگذار و به گونه ای باشد که مشکل بهره وری و برداشت بیشتر و بهتر محصول را حل کنند.