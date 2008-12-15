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۲۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۴۳

رفسنجانی درگفتگو با مهر:

هر طرح انتخاباتی که به وحدت ملی بی توجه باشد صحیح نیست

هر طرح انتخاباتی که به وحدت ملی بی توجه باشد صحیح نیست

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: هدف از طرحهایی که از سوی سیاسیون و احزاب در کشور مطرح می شود چیزی جز وحدت نمی تواند باشد و هر طرح انتخاباتی هم که به وحدت ملی بی توجه باشد صحیح نیست.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در حاشیه برگزاری کنگره شمیم ولایت غدیر خم در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در قائمشهر در خصوص اینکه "هدف سیاسیون و احزاب کشور از مطرح کردن طرحهایی همچون دولت ائتلاف ملی یا دولت وحدت ملی در کشور چیست؟" اظهار داشت: تنها هدف از مطرح کردن این چنین طرحها فقط باید تقویت وحدت کشور باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مطرح کردن این گونه طرحها آن هم قبل از انتخابات ریاست جمهوری واقعا ایجاد وحدت در کشور است، گفت: هدف از ارائه طرحهای دولت وحدت ملی و ائتلاف ملی مطمئنا ایجاد وحدت در کشور است و هدفی غیر از این صحیح نیست.

 

کد مطلب 800941

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