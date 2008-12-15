به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت که به ریاست وی تشکیل شد با تبریک عید بزرگ غدیر خم، این عید را جشن بزرگ آفرینش انسانی دانست و گفت: همه هستی با امامت معنا می شود و امام اسوه و محور همه کمالات است.
رئیس جمهور امامت را یاور حرکت انسان در مسیر کمال دانست و گفت: همه پیامبران آمده اند تا انسان را با ولی زمان وامام عصر خود آشنا کنند و دست انسان را در دست او بگذارند، که اگر این اتفاق نیفتد رسالت به کمال نمی رسد.
وی امامت را مجرای فیض الهی معرفی کرد و اظهار داشت : اساسا بدون حرکت امام هیچ زیبایی در روح و جان و عالم متجلی نمی شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه عید غدیر، عید کمال و عید همه پیامبران و خوبیهاست یادآور شد: ما خدا را سپاسگزاریم که در عصری زندگی می کنیم که عصر ولایت و امامت و عشق به امامت است و در جامعه ما عشق به ولایت و امامت موج می زند.
احمدی نژاد با تشکر و تقدیر از رهبر معظم انقلاب اسلامی که در مواضع و مواقف گوناگون راهنماییها و حمایتهای داهیانه و موثری می کنند و موانع را از پیش روی ملت بر می دارند اظهار داشت: من می خواهم این اطمینان را به رهبری بزرگوار بدهم که فرزندانشان در دولت با ایمان عمیق و صلابت و هماهنگی در راه روشن انقلاب و در مسیر صیانت از عزت ملت و دفاع از ارزشها و آرمانها، استکبارستیزی، عدالتخواهی، ساده زیستی و مردم زیستی حرکت می کنند و این را بالاترین افتخار خودشان می دانند.
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