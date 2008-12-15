به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت که به ریاست وی تشکیل شد با تبریک عید بزرگ غدیر خم، این عید را جشن بزرگ آفرینش انسانی دانست و گفت: همه هستی با امامت معنا می شود و امام اسوه و محور همه کمالات است.

رئیس جمهور امامت را یاور حرکت انسان در مسیر کمال دانست و گفت: همه پیامبران آمده اند تا انسان را با ولی زمان وامام عصر خود آشنا کنند و دست انسان را در دست او بگذارند، که اگر این اتفاق نیفتد رسالت به کمال نمی رسد.

وی امامت را مجرای فیض الهی معرفی کرد و اظهار داشت : اساسا بدون حرکت امام هیچ زیبایی در روح و جان و عالم متجلی نمی شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه عید غدیر، عید کمال و عید همه پیامبران و خوبیهاست یادآور شد: ما خدا را سپاسگزاریم که در عصری زندگی می کنیم که عصر ولایت و امامت و عشق به امامت است و در جامعه ما عشق به ولایت و امامت موج می زند.