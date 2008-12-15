ایران و اکوادور سند همکاری زمین شناسی و اکتشافات معدنی امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از امضای قرارداد همکاری میان تهران و کیتو طی سفر رافائل کوره آ رئیس جمهور اکوادور به ایران خبر داد و اعلام کرد: هدف از این قرارداد همکاری که اخیرا در تهران به امضای علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و گالوچیریبوگازانبرانو وزیر معدن و نفت اکوادور رسیده است، همکاری در بخش معدنی و زمین شناسی و پیروی از سیاست معدنی و زمین شناسی دو کشور از طریق توسعه مشترک پروژه ها در نواحی زمین شناسی و معادن ذکر شده است.

این سازمان افزود: هیئتی از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون مفاد یادداشت تفاهم امضا شده قبلی و آماده کردن زمینه های مورد نظر قرارداد همکاری، به اکوادور اعزام شد که پس از بررسیهای لازم 9 موضوع در قالب سند همکاری مورد توافق دو طرف قرار گرفت.

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان اینکه همکاریهای دو جانبه در زمینه های صنعتی و معدنی، زمین شناسی و اکتشافات معدنی، تولید سیمان و ایجاد خط کشتیرانی به امضا وزیر صنایع و معادن ایران و وزرای کشاورزی، معادن و نفت و امور خارجه اکوادور رسیده است، یاد آور شد: نصب، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه تخصصی زمین شناسی، تعریف و اجرای پروژه اکتشافی، طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه ثبت محدوده های معدنی، تدوین استراتژی بخش معدن کشور اکوادور، طراحی ساختار سازمانی بخش علوم زمین، مشارکت در زمینه ایجاد شرکت بهره بردار معدنی مشترک، انجام پروژه های نمونه در زمینه زمین شناسی پزشکی و دریایی با رویکرد آموزش وانتقال تکنولوژی و ایجاد پایگاه داده های علوم زمین کشور اکوادور به عنوان زمینه های همکاری دو کشور در بخش زمین شناسی و اکتشافات معدنی عنوان شده است.