آنچلوتی نباید مرا تعویض می کرد/ شوچنکو یک پیرمرد است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میلان بامداد امروز در آخرین دیدار از هفته شانزدهم رقابت های سری آ با نتیجه 4 بر2 مقابل یوونتوس شکست خورد که این موضوع خشم امرسون را در برداشته است.

برپایه گزارش گل، امرسون پس از پایان این دیدار گفت: آنچلوتی سبب شکست ما در دیدار مقابل یووه شد. او برای چه مرا تعویض کرد؟ شما وقتی می خواهید به بازی برگردید نباید ژنرال خط میانی خود را از بازی بیرون بیاورید. همه از قدرت بدنی و سطح آمادگی من با خبرند. با این حال نمی دانم آنچلوتی از تعویض شوچنکو با من به دنبال چه بود. شوچنکو یک پیرمرد است که کند است و نمی تواند بدود. او یک بازیکن تمام شده است.

وی در پایان گفت: اگر من در زمین بودم این بازی را برده بودیم. از این بابت خیلی ناراحتم.