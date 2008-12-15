  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۱

امرسون در واکنش به تعویض:

آنچلوتی نباید مرا تعویض می کرد/ شوچنکو یک پیرمرد است

آنچلوتی نباید مرا تعویض می کرد/ شوچنکو یک پیرمرد است

هافبک برزیلی تیم فوتبال میلان در واکنش به تعویض خود در دیدار مقابل یوونتوس گفت: آنچلوتی نباید مرا تعویض می کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میلان بامداد امروز در آخرین دیدار از هفته شانزدهم رقابت های سری آ با نتیجه 4 بر2 مقابل یوونتوس شکست خورد که این موضوع خشم امرسون را در برداشته است.

برپایه گزارش گل، امرسون پس از پایان این دیدار گفت: آنچلوتی سبب شکست ما در دیدار مقابل یووه شد. او برای چه مرا تعویض کرد؟ شما وقتی می خواهید به بازی برگردید نباید ژنرال خط میانی خود را از بازی بیرون بیاورید. همه از قدرت بدنی و سطح آمادگی من با خبرند. با این حال نمی دانم آنچلوتی از تعویض شوچنکو با من به دنبال چه بود. شوچنکو یک پیرمرد است که کند است و نمی تواند بدود. او یک بازیکن تمام شده است.

وی در پایان گفت: اگر من در زمین بودم این بازی را برده بودیم. از این بابت خیلی ناراحتم.

کد مطلب 800990

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها