به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد "وال ـ ای" در عین حال جایزه بهترین فیلم انیمیشن جامعه منتقدان فیلم بوستن را برد که امسال برای اولین بار اعطا می‌شود و "میلیونر اسلامداگ" نیز اولین جایزه بهترین تدوین به انتخاب این جامعه را از آن خود کرد.

"میلک" که یکی از رقبای اصلی بخش بهترین فیلم بود، جایزه این بخش را واگذار کرد، اما گاس ون سنت برای این فیلم همینطور فیلم "پارک پارانویایی" جایزه بهترین کارگردان را برد. هر دو فیلم در چند بخش دیگر نیز تقدیر شدند.

شان پن برای بازی در نقش یک سیاستمدار منحرف در "میلک" جایزه بهترین بازیگر مرد را با میکی رورک قسمت کرد که در "کشتی‌گیر" نقش یک ورزشکار از پا‌درآمده را بازی می‌کند.

داستین لنس بلک نیز برای "میلک" جایزه بخش بهترین فیلمنامه را از آن خود کرد و کریستوفر دویل و رین کتی لی برای "پارک پارانویایی" جایزه بهترین فیلمبرداری را گرفتند.

هیث لجر برای بازی در نقش شخصیت اهریمنی جوکر در "شوالیه تاریکی" برنده جایزه بهترین بازیگر مرد مکمل شد و پنه‌لوپه کروز اسپانیایی برای حضور در نقش همسر سابق خاویر باردم در "ویکی کریستینا بارسلونا" جایزه بخش بهترین بازیگر زن مکمل را دریافت کرد.

سالی هاوکینز بازیگر بریتانیایی نیز برای بازی در نقش یک معلم الکی‌خوش در فیلم "بی‌غم" بهترین بازیگر زن معرفی شد. در بخش بهترین فیلم مستند "مرد روی سیم" جیمز مارشال پیروز شد.

جایزه بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان به فیلم خون‌آشامی "بگذار فرد مناسب وارد شود" توماس آلفردسون از سوئد رسید. منتقدان بوستن جایزه بهترین گروه بازیگری را به "تندر استوایی" دادند و جایزه بهترین فیلمساز تازه‌کار از آن مارتین مکدانا برای "در بروژ" شد.

مراسم اعطای جوایز جامعه منتقدان فیلم بوستن هشتم فوریه (20 بهمن) در برتل تیه‌تر برگزار می‌شود.