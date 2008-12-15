تولید سوخت زیستی از قهوه

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان بر این باورند یکی از بزرگترین موانع که از گسترش استفاده از سوختهای زیستی جلوگیری می کند، کمبود منابع ارزان قیمت با کیفیت و توانایی تامین انرژی بالا است.

محققان آمریکایی طی مطالعه بر روی گزینه های مناسب تامین این سوخت به تازگی اعلام کرده اند که پسماندهای قهوه می تواند یکی از این منابع کم هزینه و قدرتمند به شمار رود. به گفته محققان 11 الی 20 درصد از ضایعات قهوه را روغن تشکیل می دهد که این میزان با میزان منابعی دیگر از جمله دانه سویا و زیتون برابری می کند.

بر اساس آمار به دست آمده سالانه در سرتاسر جهان تولید کنندگان قهوه بالغ بر 726.5 بیلیون کیلوگرم قهوه تولید می کنند که این میزان قهوه می تواند منجر به جمع آوری 340 میلیون گالن از سوخت زیستی در جهان شود.

آزمایشهایی که بر روی این نوع سوخت به دست آمده از پسماندهای قهوه صورت گرفته است نشان می دهد که این سوخت به خاطر داشتن خصوصیت آنتی اکسیدان به نسبت دیگر سوختهای زیستی از مقاومت بالاتری برخوردار است. در عین حال باقی مانده این ضایعات را می توان در تولید اتانول و کود مورد استفاده قرار داد.

تخمینها نشان می دهد استفاده از چنین ماده ای به عنوان منبع سوخت زیستی و تنها در کشوری مانند آمریکا می تواند در هزینه های سالانه تولید سوخت بالغ بر 8 میلیون دلار صرفه جویی کند.

محققان در شهر نوادا قصد دارند به منظور آزمایش این سوخت و اطمینان از توانایی آن در تولید انرژی وسایل مختلف طی هشت ماه آینده هواپیمای کوچکی را طراحی و تولید کنند که سوخت آن از ضایعات قهوه تامین شود.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، صنعت سوختهای زیستی صنعتی رو به رشد است و آمار نشان می دهد تا سال 2010 تولید سالانه این نوع پاک از سوخت به 3 بیلیون گالن خواهد رسید. از این رو اکثر کشورها و شرکتهای تولید کننده سوخت در جهان در پی یافتن موادی هستند که بتواند بهترین، مقاوم ترین، پرانرژی ترین و کم هزینه ترین نوع سوخت را تولید و ارائه کنند.