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۲۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۸

برای 90 درصد از اراضی ملی گلستان سند مالکیت صادر شده است

برای 90 درصد از اراضی ملی گلستان سند مالکیت صادر شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی لستان کفت: با پیگیریهای فراوان اداره ثبت اسناد و املاک و بکارگیری کلیه امکانات تاکنون برای 90 درصد اراضی ملی و منابع طبیعی استان بنام دولت سند مالکیت صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان ظهر دوشنبه در جلسه شورای حفاظت منابع ملی استان افزود: این امر به شورای حفاظت از منابع طبیعی برای جلوگیری از هرنوع تجاوز و تصرف جلوگیری می کند.

وی اظهار داشت: با دستگاههایی که مبادرت به خدمات دهی به ساخت و سازهای غیرمجاز و بدون مجوز در اراضی ملی و منابع طبیعی می دهند، برخورد قانونی می شود.

به گفته فاضلیان، مهمترین خطری مه منابع طبیعی را تهدید می کند از ناحیه دستگاههای دولتی است زیرا بین توسعه و منابع طبیعی تعادل منطقی ایجاد نشده است.

وی عامل مهم تخریب منابع طبیعی را طرحهای بزرگ صنعتی و اقتصادی دانست و گفت: تعامل جدی مسئولان امر برای جلوگیری از روند تخریب منابع طبیعی امری الزامی است.

عرصه های جنگلی گلستان بیش از 430 هزار هکتار وسعت دارد.

کد مطلب 801017

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