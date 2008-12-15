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۲۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۲۵

تقدیر جشنواره فیلم پلیس از دو تهیه‌کننده فعال

سومین جشنواره فیلم پلیس از حسن اسلامی‌مهر و امیرحسین شریفی به دلیل حضور چشمگیر آثار پلیسی و اجتماعی آنها تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلامی‌مهر رئیس سیمافیلم به دلیل تولید بیش از 12 اثر که برخی در بخش مسابقه تلویزیونی جشنواره فیلم پلیس جایزه گرفتند، لوح تقدیر ویژه با امضای فرمانده نیروی انتظامی و سیدعلیرضا سجادپور دبیر جشنواره دریافت کرد.

همچنین شریفی نیز به عنوان پرکارترین تهیه‎کننده بخش خصوصی با تولید 13 اثر پلیسی و اجتماعی با دریافت لوح افتخار فرماندهی ناجا و دبیر جشنواره مورد قدردانی قرار گرفت.

در بخش آثار ویدئویی و مجموعه‎های تلویزیونی 22 اثر به بخش مسابقه سومین جشنواره فیلم پلیس راه یافتند که با نظر داوران از برخی آنها در مراسم اهدای جوایز برگزیدگان در تالار وحدت تقدیر شد.

کد مطلب 801022

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