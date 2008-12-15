به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرهاد رهبر امروز در مراسم افتتاحیه نمایشگاه و جشنواره پژوهش مشترک دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در تالار علامه امینی با اشاره به تحقیقی که در مورد میزان هدفمندی تحقیقات در کشور انجام شده گفت: بر اساس این تحقیق تنها 10 درصد تحقیقات هدفمند است و این در حالی است که بخش قابل توجهی از بودجه پژوهشی کشور را دستگاههای اجرایی صرف می کنند و اگر می خواهیم کشور پیشرفت کند باید بستر علم که در دانشگاه است را تقویت کنیم.

وی تاکید کرد: باید با نگرش آینده نگر از این روزمرگی خارج شویم و سیستمی برای نظارت مستمر و پایدار برای اجرای سیاست های پژوهشی طراحی کنیم تا بتوان پژوهش هدفمند را در جامعه مدیریت کرد.

رئیس دانشگاه تهران ارتقای کیفیت پژوهش را امری ضروری برشمرد و گفت: سرمایه گذاری در امر پژوهش به هر شکل ممکن اتلاف منابع نیست چون دانشگاه در پژوهش حرفه ای و غیر دانشگاه وظیفه ای عمل می کند.

وی با ابراز تاسف از اینکه پژوهشگری در دستگاه های اجرایی به شغل بدل شده، اظهار داشت: پژوهشگری شغل نیست زیرا پژوهش ساعت نمی شناسد.

رهبر گفت: ورود فناوری از کشورهای پیشرفته لازم است اما باید به شیوه جدید انتقال فناوری فکر کنیم. تولید مقالات و نمایه شدن آن در نمایه نامه های بین المللی خوب است اما کافی نیست چرا که کشورهای پیشرفته نقشه جامع علمی خود را طراحی کرده اند اما ما در ایران تازه آجرهای قصر معماری شده آنها را به صورت مقاله ارائه می دهیم. ما باید نقشه جامع علمی دانشگاههای خود را طراحی کنیم و بدانیم دنبال چه هستیم.

وی اضافه کرد: در طراحی نقشه جامع دانشگاه باید گروه های دانشگاهی بتوانند قطعات را کنار هم قرار دهند و تصویر روشنی از جایگاهی که می خواهیم بدست آوریم، ایجاد کنند و در این راه رساله و پایان نامه دانشجویان باید جزیی از این نقشه علمی باشد.

رئیس دانشگاه تهران گفت: اگر فرصت را از دست دهیم از قطار علمی دنیا جا می مانیم و جا ماندن جایز نیست. برای کنار هم قرار گرفتن این مسئله نیازمند همکاری بین رشته ای هستیم تا بتوانیم نیازهای جامعه را رفع کنیم. گروه های آموزشی باید روابط صمیمانه ای باهم داشته باشند و ارتباط صنعت با دانشگاه تنها با وجود یک استاد شکل نمی گیرد اما باید بدانیم که از درون پژوهش بین رشته ای آموزش بین رشته ای استخراج می شود.

وی اظهار داشت: برای پیشرفت علم و دانش نیاز به علم ملی داریم و عزم ملی با فرهنگ تولید علم و تفکر ایجاد می شود.

رهبر با اشاره به تعداد مقالات ایرانی که در ISI به ثبت رسیده گفت: در سه سال گذشته تعداد مقالات افزایش داشته و سهم دو دانشگاه از کل تولیدات علمی کشور حدود 30 درصد بوده که این مقدار هنوز کافی نیست زیرا جامعه از ما توقع دیگری دارد.

وی در خصوص پژوهش های کاربردی خاطرنشان کرد: حجم پژوهش های کاربردی دو برابر و نیم بیش از میزان 3 سال گذشته بوده اما نباید به این بسنده کرد.