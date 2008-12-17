120 هزار ژیمناستیک کار در کشور شناسایی شدند

احمد محتشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به اینکه ورزش ژیمناستیک به عنوان یکی از ورزش های پایه مطرح است بنابریان توجه و نگاه به این رشته ورزشی در کشور ویژه بوده و در راستای فراگیر کردن و گسترش آن اقدامات بسیار خوبی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس فدراسیون ژیمناستیک کشور افزود: یکی از برنامه های اصلی فدراسیون در این زمینه بردن این رشته ورزشی به مهدهای کودک و افزایش برنامه های استعداد یابی در مدارس ابتدایی است.

محتشمی عنوان کرد: کسانی که صاحب ایده های نو برای پرورش استعدادهای درخشان باشند مورد حمایت این فدراسیون بوده و در این راستا می توانند از امکانات ما به نحو مطلوب استفاده نمایند.

وی گفت: متاسفانه نگاه امروز جامعه ما به رشته ورزشی ژیمناستیک به هیچ وجه مناسب نبوده و مردم در حال حاضر فقط برای گذراندن اوقات فراغت فرزندان خود به این رشته توجه دارند.

رئیس فدراسیون ژیمناستیک کشور بیان داشت: رشد این رشته ورزشی در کشور از سال 85 آغاز شده و با توجه به برنامه های بسیار خوبی که در این زمینه به اجرا درآمده رتبه کشورمان در جهان از 72 به رتبه 28 در سال جاری رسیده است.

محتشمی یادآور شد: در سالهای نه چندان دور کشور ما در رشته ژیمناستیک هیچ گونه حرفی برای گفتن نداشت اما امروز نه تنها وضعیت بسیار بهتر شده بلکه ما توانسته ایم در این مدت دو سال مدال های بسیاری را نیز برای کشور به ارمغان بیاوریم.