کروبی هفته آینده به استان کردستان سفر می کند

محمد ولی کاکایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: مهدی کروبی هفته آینده به استان کردستان سفر کرده و برای سفر یک روزه وی برنامه های مختلفی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: با توجه به دعوت اعضای حزب اعتماد ملی استان و همچنین دیگر اقشار جامعه نامزد دهمین دوره انتخابان ریاست جمهوری هفته آینده به استان کردستان سفر خواهد کرد.

کاکایی افزود: هدف اصلی از انتخاب کردستان به عنوان اولین سفر کروبی توجه به وحدت و یکپارچگی در میان مردم کشور و همچنین تقویت تحزب و افزایش مشارکت های مردم در انتخابات و سایر برنامه هاست.

رئیس حزب اعتماد ملی شاخه کردستان به برنامه های سفر یک روزه کروبی به استان اشاره و خاطرنشان کرد: دیدار با برگزیدگان و اقشار مختلف مردمی از جمله دانشجویان، روحانیون، معلمین، انجمن های مردم نهاد و مصاحبه خبری با خبرنگاران رسانه های جمعی از جمله برنامه های این سفر یک روزه به شمار می رود.

وی در پایان گفت: تمامی اقدامات برای برگزاری برنامه های بسیار خوب در جریان سفر یک روزه کروبی به استان انجام گرفته است.