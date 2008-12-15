به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جلال ذکایی مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی درهمایش "بررسی راهکارهای توسعه و سرمایهگذاری در صنعت چاپ" که درهتل لاله برگزار شد از شناسنامهدار شدن ماشینهای چاپ به عنوان سرمایههای کشور خبر داد.
ذکایی صنعت چاپ را یکی از اولین صنایعی دانست که ماشین آلات آن شناسنامهدار شدهاند و افزود: پیش از این در ایران تنها صنعت خودروسازی دارای چنین ویژگیای بوده است. این موضوع باعث میشود تا امکان رصد کردن دستگاههای چاپ در همه حال وجود داشته باشد و بانکها نیز بتوانند به عنوان یک سند معتبر از مشتریان بپذیرند.
وی با بیان اینکه مجلس اجازه تاسیس، نظارت و انحلال چاپخانهها را به وزارت ارشاد واگذار کرده است گفت: سعی میکنیم به عنوان نماینده دولت تصورهای نادرستی را که میان چاپخانهداران و بانکها از یکدیگر وجود دارد از بین ببریم و به نظام بانکی برای اعطای تسهیلات ویژه به چاپخانه داران کمک کنیم.
صنعت چاپ از جمله قدیمیترین صنایع ایران است
در ابتدای این همایش نیزعلیرضا پورممتاز، محقق و پژوهشگر حوزه صنعت چاپ مطالبی را در رابطه با نقش صنعت چاپ در توسعه فرهنگی و اقتصادی گردش مالی صنعت چاپ ارائه کرد.
پورممتازصنعت چاپ را یکی از قدیمیترین صنایع ایران دانست و گفت: این صنعت همواره دارای دو وجه سنتی و مدرن بوده که در ایران اغلب وجه سنتی آن پنهان است.
وی رشد روز افزون صنعت چاپ را مدیون زمینههای فراوان برای نوآوری در این صنعت عنوان کرد و گفت: یکی از تفاوتهایی که چاپ با سایر صنایع دارد این است که با گسترش این صنعت نیاز به نیروهای انسانی در آن افزایش مییابد در حالیکه در دیگر صنایع همواره با کاهش نیروهای انسانی موجه هستیم.
اعطای تسهیلات و ضمانت بازگشت سرمایه بالهای پیشرفت هستند
سیدکمال سیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات سخنران دیگری بود که در این همایش در رابطه با نقش بانکها در توسعه و سرمایهگذاری صنعت چاپ سخنرانی کرد. وی هر نوع پیشرفت در صنعت را دارای دو بال دانست که بال اول اعطای تسهیلات و بال دیگر ضمانت مطمئن برای بازگشت سرمایه است.
سیدعلی اظهار امیدواری کرد که سیستم بانکی با دگرگونی در رویه خود بتواند تسهیلات مناسبی را در چهارچوب قوانین و مقررات در اختیار مشتری قرار دهد.
در ادامه همایش علی شاه حسینی مدیر امور دانشجویی و فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی واحد پنج نیز پرداختن به مبانی علمی صنعت چاپ را در ایران ضروری دانست و تصریح کرد: اگر بخواهیم شاهد تغییرات مثبتی در صنعت چاپ کشور باشیم باید از دانشگاهها و مبانی نظری آغاز کنیم.
علاوه بر فعالان صنعت چاپ نمایندگان پانزده بانک دولتی و خصوصی نیز در این همایش حضور داشتند.
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