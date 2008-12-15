اجرای طرح ساماندهی گلزار شهدا موقتا متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال تقاضای ابطال آیین نامه طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به تاریخ 5/3/1381 هیئت وزیران در ارتباط با طرح ساماندهی گلزار شهدا بهشت زهرا (س) بدوا تقاضای صدور دستور موقت دال بر توقف تخریب گلزار شهدا، شعبه 28 دیوان عدالت اداری رای خود را صادر کرد.

در متن رای صادره آمده است: حسب محتویات پرونده نظر به بند د ماده 159 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب سال 1379 و آیین نامه طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارائه تسهیلات و خدمات فرهنگی و هنری به ایثارگران و با ملاحظه شدن شرح فعالیت طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که همگی دلالت بر حفظ آثار فرهنگ ایثار و شهادت ایثارگران و شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی دارد تخریب قبور و سنگ نوشته های شهدا و تابلوهای منصوب شده بدون رضایت خانواده های شهدا موجب بروز خسارت مادی و معنوی می گردد که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت دستور موقت محرز و مسلم است.

لذا به تجویز مواد 25 و 26 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 دستور موقت دال بر توقیف عملیات اجرایی آیین نامه مارالذکر و طرح ساماندهی قبور شهدا تا تعیین تکلیف نهایی شکایت مطروحه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد.

بر اساس اعلام شعبه 28 دیوان عدالت اداری ، قرار صادره قطعی است.