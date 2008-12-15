شناسایی گونه های گیاهان دارویی استان مرکزی باید انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد ظهر امروز در مراسم بهره برداری از چاپخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اراک با اشاره به اینکه شناسایی گونه های متنوع گیاهان بومی دارویی خاص این منطقه باید در دستور کار مسئولان این واحد قرار گیرد، افزود: این استان دارای پوشش گیاهی متنوع است که توجه به آن علاوه بازدهی اقتصادی در تولید و اشتغال زایی به شکوفایی کشور نیز کمک خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه توسعه این رشته در بخش تحصیلات تکمیلی نیاز جدی کشور است، اظهار داشت: توسعه تحصیلات تکمیلی گیاهان دارویی و بومی علاوه بر حفظ نباتات در دانشگاهها بر اساس علمی و تخصصی مورد موشکافی قرار می گیرد.

استاندار مرکزی همچنین تأسیس کتابخانه و چاپخانه دیجیتال را یک اقدام مؤثر و بزرگ دانست و افزود: احداث این کتابخانه و تعامل با دیگر دانشگاه‌های کشور می ‌تواند زمینه ارتباطات علمی و پژوهشی میان دانشگاه ‌های سراسر کشور را فراهم سازد.

این چاپخانه با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان تجهیز شده است و قادر است چاپ سفید، سیاه و رنگی و صحافی همزمان را انجام دهد.

استاندار مرکزی از بخشهای مختلف این دانشگاه از جمله مرکز تحقیقات گیاهان دارو یی، مجتمع ورزشی و چاپخانه دیجیتال این دانشگاه بازدید کرد.

