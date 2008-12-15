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۲۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۲

جشن محو بی 400 روستای خراسان جنوبی برگزار می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر نهضت سواد آموزی خراسان جنوبی از برگزاری جشن محو بی سوادی در 400 روستای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت ‌الاسلام علی نبئی ظهر امروز در ستاد راهبردی جشن محو بی سوادی شهرستان بیرجند گفت: از این تعداد 100روستا در شهرستان بیرجند و 100روستا در شهرستان قاین و بقیه از شهرستان‌ های دیگر استان هستند.

وی با بیان این ‌که تاکنون 12 هزار نفر سواد آموز مقدماتی و تکمیلی جذب سازمان شده‌ اند، اظهار داشت: همجنین 10 هزار نفر در کلاس‌ های مهارت‌ های زندگی آموزشی ‌های لازم را فرا گرفته ‌اند.

مدیر نهضت سواد آموزی خراسان جنوبی با بیان اینکه رشد نرخ باسوادی در استان نسبت به سال قبل یک درصد افزایش داشته است، یادآور شد: جشن محو بی ‌سوادی پنجم دی ماه جاری در شهرستان قاین و هفتم دی ماه به طور متمرکز در تمام استان برگزار می شود.

 در این جلسه برای برگزاری جشن محو بیسوادی در 66 روستا از روستاهای بخش مرکزی و خوسف در روز هفتم دی ماه سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان امام خمینی (ره) تصمیمات لازم گرفته شد.

کد مطلب 801084

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