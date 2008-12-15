تصویرگر کتاب " گرگ آواز خوان"برنده جایزه تشویقی نوما ژاپن شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون مردانی مدیرکانون پرورش فکری گرگان در این زمینه افزود: امسال آثار 15 هنرمند ایرانی کانونی و غیرکانونی را به ژاپن ارسال کرد که از این راه جایزه سوم و پنج جایزه تشویقی به کتاب‌های کانون یا آثاری که توسط امور بین‌الملل کانون به این مسابقه معتبر ارسال شده بود، تعلق گرفت.

وی اظهار داشت: کانون پرورش فکری به عنوان مرجع اطلاع‌رسانی، جمع‌آوری و ارسال آثار تصویرگران کتاب کودک ایران به کنکور نوما از سوی سازمان آسیا و اقیانوسیه سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (ACCU) معرفی شده و این جوایز هر دوسال یک‌بار به نام نوما ریاست پیشین این مرکز به کتاب‌های منتشر شده و آثار منتشر نشده در کشورهای آسیا و اقیانوسیه، آمریکای لاتین و جنوبی، آفریقا و کشورهای عربی تعلق می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: آثار برگزیده دو سالانه نوما علاوه بر توکیو و شهرهای مختلف ژاپن، در نمایشگاه تصویرگری براتیسلاوا در کشور اسلواک نیز به نمایش گذاشته می‌شود.

مردانی بیان داشت: همچنین مربی مسئول مرکز فرهنگی هنری رامیان به عنوان یکی از پژوهشگران برتر کانونی در سراسر کشور معرفی شد.

مدیرکانون پرورش فکری گلستان یادآورشد: اثر پژوهشی "محمد حسین منتظری" با عنوان خلاقیت توانست به عنوان یکی از هشت اثر پژوهشی برگزیده در آیین روز پژوهش معرفی و موفق به دریافت جایزه و لوح تقدیر شود.

وی عنوان کرد: علاوه براین دو فعال عرصه پژوهش در کتابخانه‌های کانون کشور که در ایجاد گروه‌های پژوهشی و انجمن‌های پژوهشگران جوان در کتابخانه‌های کانون تلاش کرده اند نیز در بین این برگزیدگان قرار گرفته اند و 20 پژوهش دیگر هم لوح قدردانی اهداء شده است.



13 کانون ثابت و سیار پرورش فکری کودک و نوجوان در استان گلستان فعالیت دارد.