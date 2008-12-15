همایش استانی شعر ولایت در تفرش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، فضل الله باباخانی پیش از ظهر امروز در این همایش در سالن اجتماعات سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان تفرش مضامین سومین همایش استانی شعر ولایت را ولایت، غدیر، مقاومت، انتظار و آزاد خواند و افزود: این همایش با هدف احیای فرهنگ غدیر و ابراز ارادت خالصانه به خاندان ولایت برگزار شده است.

وی واقعه غدیر خم را پایه و اساس ولایت و به عنوان ستون اصلی دین اسلام در جهان عنوان کرد و گفت: غدیر استمرار خط رسالت در پرتو ولایت حضرت علی (ع) است و با این رخداد تاریخ ساز دین مبین اسلام کامل شد.

وی اظهار داشت: هنر در فرهنگ عمومی جامعه تاثیر گذار است و زبان شعر به عنوان عنصر مهم هنر می تواند در بستر سازی فرهنگ و تبلور ارزشها در جامعه نقش مهمی ایفا کند.

باباخانی با بیان اینکه 200 اثر از شاعران به دبیرخانه این همایش ارسال شده افزود: هیئت داوران به برسی و ارزیابی آثار ارسالی 70 شاعر پرداختند که 40 اثر از آثار شاعران در این همایش قرائت می شود.

وی گفت: آثار شاعران شرکت کننده در این همایش در سه بخش آیینی، پایداری و آزاد است که در همایش استانی شعر ولایت از سه شاعر برگزیده و 20نفر از شاعران برتر استان مرکزی با اهدا جوایزی تقدیر می شود.