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۲۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۵۲

ملک محمدی در گفتگو با مهر:

فراکسیون غدیر بیشترین عضو را در مجلس دارد

فراکسیون غدیر بیشترین عضو را در مجلس دارد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر گفت: فراکسیون غدیر اولین فراکسیون از نظر تعداد عضو در بین فراکسیونهای مجلس شورای اسلامی است.

حجت الاسلام حسن ملک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: فراکسیون غدیر در مجلس دارای 258 نفر عضو است.

وی از ایجاد مقدمات قانونی برای تاسیس بنیاد غدیر استان سمنان خبر داد و گفت: بنیاد با مرکزیت دامغان تا پایان امسال در این استان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

به گفته وی، شعبه این بنیاد با توجه به سال نوآوری و شکوفایی و برای ترویج بیش از پیش فرهنگ غدیر در استان آغاز به کار خواهد کرد.

مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر تصریح کرد: بیش از پانصد شهر کشور و 19 کشور جهان تحت پوشش فعالیت های بنیاد بین المللی غدیر قرار گرفته است.

نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه غدیر عید وحدت و برادری است و یک نوع تجدید پیمان بین همه مسلمانان است، گفت: جشن‌های غدیر در هفته ولایت علاوه بر ایران در 19 کشور جهان و 130 نمایندگی سیاسی ایران برگزار می ‌شود.

کد مطلب 801109

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